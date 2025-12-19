Maruti की इस SUV ने रच दिया इतिहास, बनी Indian Car of the Year 2026

इंडिया की सबसे पंसदीदा कार कंपनी Maruti Suzuki ने एक बार बड़ी जीत हासिल की है. Maruti Suzuki की कार VICTORIS को ऑटो इंडस्ट्री के Indian Car of the Year (ICOTY) 2026 अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस SUV को ये अवॉर्ड स्मार्ट फीचर्स, शानदार डिजाइन, सेफ्टी और मल्टीपल पावरट्रेन ऑप्शन की वजह से मिला है. क्योंकि Maruti Suzuki VICTORIS एक ऐसी SUV है, जो आज के नए दौर के ग्राहकों की हर जरूरत को पूरा करती है. इसका “Got It All” टैगलाइन सिर्फ नाम नहीं, बल्कि इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस में साफ झलकता है. टेक्नोलॉजी, कंफर्ट, सेफ्टी और स्टाइल का ऐसा बैलैंस बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है, और यही वजह है कि VICTORIS ICOTY 2026 की विजेता बनी.

अवॉर्ड को लेते हुए Maruti Suzuki India Limited के Managing Director और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि VICTORIS को खासतौर पर आज के मॉडर्न बायर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस SUV में स्टाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ्टी और स्मार्ट इनोवेशन का बेहतरीन मेल है. ग्राहकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स और अब ICOTY 2026 अवॉर्ड ने यह साबित कर दिया है कि VICTORIS सच में ‘Got It All' SUV है.

VICTORIS में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे अपने सेगमेंट में अलग पहचान दिलाते हैं. इसमें 'Theatre on Wheels' इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाला 8-स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम और 10.1-इंच का SmartPlay Pro X टचस्क्रीन दिया गया है. इसके अलावा Level 2 ADAS, हाई-डेफिनिशन 360-डिग्री कैमरा और 64-कलर कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग इसे टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद एडवांस बनाते हैं.

Maruti Suzuki VICTORIS में 1.5-लीटर Strong Hybrid सिस्टम दिया गया है, जो EV मोड के साथ बेहद स्मूद और शांत ड्राइविंग अनुभव देता है. यह हाइब्रिड वेरिएंट 28.65 km/l तक का शानदार माइलेज देता है. इसके अलावा ALLGRIP Select 4x4 वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पैडल शिफ्टर्स के साथ कठिन रास्तों पर भी दमदार परफॉर्मेंस देता है. S-CNG वेरिएंट में अंडरबॉडी फ्यूल टैंक डिजाइन देकर बूट स्पेस का पूरा इस्तेमाल किया गया है.

ICOTY 2026 जीतने के बाद Maruti Suzuki VICTORIS ने खुद को एक ऑल-राउंडर SUV के रूप में साबित कर दिया है. शानदार माइलेज, एडवांस सेफ्टी, लग्ज़री फीचर्स और दमदार डिजाइन के साथ यह SUV भारतीय ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद और फ्यूचर-रेडी विकल्प बनकर उभरी है. बता दें कि Maruti Suzuki VICTORIS के शुरुआती मॉडल की कीमत 12 Lakh से शुरू हो जाती है.