महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव: मतदान से पहले किस पार्टी ने कहां मारी बाजी, जानें पूरी लिस्ट

- महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले महायुति के 64 उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल दर्ज की है.
- भाजपा ने कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका में 14 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुनाव से पहले बड़ी सफलता पाई है.
- शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार के उम्मीदवारों ने भी विभिन्न महानगरपालिकाओं में जीत हासिल की.
महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से पहले ही राज्य की सत्ता पर काबिज महायुति 64 सीटें जीत चुकी हैं. गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रहे ये उम्मीदवार निर्विरोध जीतने में कामयाब रहे हैं. सबसे ज्यादा भाजपा उम्मीदवारों को जीत मिली है. पार्टी के लिए चुनाव से पहले सबसे बड़ी खुशी कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका से आई, जहां पर उसके 14 उम्मीदवार निर्विरोध जीतने में कामयाब रहे हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ सीटों की जांच के आदेश दिए हैं. बावजूद इसके पार्टी ने विपक्षी दलों पर चुनाव मतदान और परिणाम से पहले ही बढ़त बना ली है. भाजपा के साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है. आइए जानते हैं कि किस महानगरपालिका में महायुति के कितने उम्मीदवार निर्दलीय जीते हैं.
पार्टी के अनुसार आंकड़े:
- भाजपा : 43 उम्मीदवार
- शिवसेना (एकनाथ शिंदे): 19 उम्मीदवार
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी: 02 उम्मीदवार
- इस्लाम पार्टी: 01 उम्मीदवार
- निर्दलीय: 01 उम्मीदवार
- कुल निर्विरोध नगरसेवक: 66
कहां, किसे, कितनी निर्विरोध सीटें
पुणे महापालिका
भाजपा - 02
पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका
भाजपा - 02
पनवेल महापालिका
भाजपा - 06
निर्दलीय - 01
ठाणे महापालिका
शिवसेना - 07
भिवंडी महापालिका
भाजपा - 06
कल्याण-डोंबिवली महापालिका
भाजपा - 14
शिवसेना - 06
धुले महापालिका
भाजपा - 04
मालेगांव महापालिका
इस्लामिक पार्टी - 01
जलगांव महापालिका
भाजपा - 06
शिवसेना - 06
अहिल्यानगर महापालिका
भाजपा - 03
NCP (अजित पवार) - 02
इन आंकड़ों के अनुसार महायुति (भाजपा+शिवसेना+NCP) ने कुल 64 सीटों पर चुनाव से पहले ही जीत पक्की कर ली है.
