विज्ञापन
विशेष लिंक

Mahindra XUV 7XO आज हो रही है लॉन्च, जानिए खास फीचर्स और कीमत के बारे में

XUV 7XO का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos और इस सेगमेंट में आने वाली नई SUVs से होगा.

Read Time: 3 mins
Share
Mahindra XUV 7XO आज हो रही है लॉन्च, जानिए खास फीचर्स और कीमत के बारे में

Mahindra 5 जनवरी को भारत में अपनी नई SUV Mahindra XUV 7XO लॉन्च कर रही है. यह SUV फीचर्स, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी प्रीमियम होने वाली है. Mahindra XUV 7XO को खासतौर पर फैमिली SUV ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कॉम्पैक्ट SUV से आगे बढ़कर ज्यादा बड़ी, ज्यादा फीचर-लोडेड और दमदार SUV लेना चाहते हैं. इस गाड़ी में और क्या खास होने वाला है चलिए यहां आपको बताते हैं. 

Mahindra XUV 7XO का डिज़ाइन
Mahindra XUV 7XO कंपनी की लेटेस्ट SUV डिजाइन लैंग्वेज वाली होगी. इसमें सामने की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैम्प्स, चौड़ी-बोल्ड ग्रिल और मस्कुलर बोनट देखने को मिल सकता है. साइड प्रोफाइल में स्क्वायर शेप व्हील आर्च, बड़े अलॉय व्हील्स और सीधा-सादा लेकिन मजबूत स्टांस इसे रोड पर अलग पहचान देगा. पीछे की ओर कनेक्टेड LED टेललैम्प्स और चंकी बंपर SUV को प्रीमियम और दमदार लुक देने का काम करेंगे. कुल मिलाकर XUV 7XO का डिजाइन सभी को पसंद आने वाला है.

Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर
इस गाड़ी का इंटीरियर इसका सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है. कंपनी ने पहले ही टीज़र में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की झलक दिखा दी है. डैशबोर्ड पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पैसेंजर साइड के लिए अलग स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. Dolby Atmos सपोर्ट वाला साउंड सिस्टम केबिन को लग्ज़री कार जैसा एक्सपीरियंस देगा.

Mahindra XUV 7XO में एडवांस सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसमें लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, मल्टीपल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई ड्राइव असिस्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के जरिए यूज़र मोबाइल ऐप से कई फंक्शन्स कंट्रोल कर सकेंगे. महिंद्रा की कोशिश होगी कि XUV 7XO सेफ्टी के मामले में सेगमेंट में बेंचमार्क सेट करे.

Mahindra XUV 7XO की कीमत
Mahindra XUV 7XO में पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन ऑप्शन मिलने की संभावना है. इसके साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है. Mahindra XUV 7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 15 लाख रुपये से शुरू होने की उम्मीद है, जो टॉप वेरिएंट में लगभग 22 लाख रुपये तक जा सकती है. कीमत वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के हिसाब से अलग-अलग होगी. इस प्राइस रेंज में XUV 7XO का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos और इस सेगमेंट में आने वाली नई SUVs से होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahindra XUV 7XO, Mahindra XUV 7XO Booking, Mahindra XUV 7XO Details, Mahindra XUV 7XO Features
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com