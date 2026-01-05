विज्ञापन
विशेष लिंक

Mahindra XUV 7XO आज होगी लॉन्च, दिल थाम कर रखिए, कहीं ये फीचर्स और लुक उड़ा ना दे आपका होश

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा की यह नई पेशकश न केवल देखने में शानदार है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी नए रिकॉर्ड बना कर सकती है. आज होने वाले इस ग्रैंड लॉन्च पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Mahindra XUV 7XO आज होगी लॉन्च, दिल थाम कर रखिए, कहीं ये फीचर्स और लुक उड़ा ना दे आपका होश
  • महिंद्रा एंड महिंद्रा आज अपनी नई मोस्ट अवेटेड एसयूवी XUV 7XO को भारतीय बाजार में लॉन्च कर रही है
  • XUV 7XO में नया बोल्ड डिजाइन, LED सिग्नेचर लाइटिंग और शानदार अलॉय व्हील्स जैसी खासियतें शामिल हैं
  • इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम मिलेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mahindra XUV 7XO: भारतीय सड़कों पर राज करने वाली दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा आज अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी XUV 7XO से पर्दा उठाने जा रही है. ऐसे में अगर आप एक दमदार, स्टाइलिश और हाई-टेक फीचर्स वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी तलाश आज खत्म हो सकती है.

इसमें क्या हो सकता है खास?

इस नई SUV को लेकर बाजार में जबरदस्त बज बना हुआ है. आपको उन बड़ी बातों के बारे में बताते हैं, जो XUV 7XO को खास बनाती हैं.

किलर लुक और डिजाइन

XUV 7XO का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड होने की उम्मीद है. इसमें नई LED सिग्नेचर लाइटिंग, बदला हुआ फ्रंट ग्रिल और शानदार अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जो इसे सड़क पर एक अलग पहचान देंगे.

लग्जरी और टेक-लोडेड इंटीरियर

गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको प्रीमियम एहसास होगा. इसमें बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-स्क्रीन सेटअप (इन्फोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) और प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलने की पूरी उम्मीद है.

सेफ्टी में नंबर 1

महिंद्रा हमेशा से अपनी कारों की मजबूती के लिए जानी जाती है. XUV 7XO में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), 6 एयरबैग्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं, जो आपकी ट्रेवलिंग को सेफ बनाएंगे.

दमदार इंजन ऑप्शन

उम्मीद की जा रही है कि इसे पेट्रोल और डीजल दोनों पावरफुल इंजनों के साथ उतारा जाएगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन से लैस होंगे.

कीमत और मुकाबला

जानकारों का मानना है कि महिंद्रा इसे ऐसी कीमत पर लॉन्च करेगी, जहां ये यह टाटा हैरियर और हुंडई क्रेटा जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर दे सके.

यह भी पढ़ें- एडवेंचर के शौकीनों का इंतजार खत्म! जनवरी में तहलका मचाने आ रही KTM 390 Adventure R

यह भी पढ़ें- Mahindra XUV 7XO: अब सड़कों पर दिखेगा लग्जरी का थिएटर, 540-डिग्री कैमरा और ट्रिपल-स्क्रीन देख भूल जाएंगे पुरानी SUV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahindra XUV 7XO Booking, Mahindra XUV 7XO Design, Mahindra XUV 7XO Engine, Mahindra XUV 7XO Details, Mahindra XUV 7XO Launch
Get App for Better Experience
Install Now