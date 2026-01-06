Mahindra XUV 7XO भारत में लॉन्च, इस प्रीमियम SUV की शानदार तस्वीरों के जानिए कीमत

Mahindra XUV 7XO भारत में लॉन्च हो चुकी है. इस SUV पर सबकी नज़रें थी और फाइनली से बाज़ार में आ गई. Mahindra XUV 700 को पहली बार साल 2021 में पेश किया गया था, जिसने अपने दमदार लुक, प्रीमियम इंटीरियर और पावरफुल परफॉरमेंस के चलते जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी. अब साल 2026 में इसी के अपग्रेटेड वर्जन यानी XUV 7XO को कंपनी ने लॉन्च किया है. इसी वजह से इस नई SUV में मैकेनिकल तौर पर ज्यादा बदलाव नहीं किए गए, लेकिन एक्सटीरियर और इंटीरियर को पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न बनाया गया है.

Mahindra XUV 7XO का इंटीरियर

अंदर से Mahindra XUV 7XO पहले से ज्यादा प्रीमियम है. इसमें नया डैशबोर्ड डिजाइन और नई अपहोल्स्ट्री थीम दी गई है. सबसे बड़ा बदलाव इसका ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है, जो XEV 9S और XEV 9E में भी देखने को मिलता है. SUV को छह और सात सीटों के विकल्प में खरीदा जा सकता है, जिससे यह फैमिली कार के तौर पर ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है.

Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर

जी हां, Mahindra XUV 7XO का एक्सटीरियर मौजूदा XUV 700 से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें कई छोटे और अहम बदलाव किए गए हैं. फ्रंट में नया डिजाइन किया गया ग्रिल, ज्यादा शार्प LED DRL और LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं. फॉग लैम्प्स और बंपर को भी नया लुक मिला है. साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और वही सिग्नेचर सिलुएट देखने को मिलती है, लेकिन अब SUV नए डिजाइन वाले 19-इंच अलॉय व्हील्स पर चलती है. महिंद्रा ने सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किए हैं, जिससे केबिन कम्फर्ट बेहतर होने का दावा किया गया है. रियर में शार्प टेललैंप्स और टेलगेट पर बड़े अक्षरों में XUV 7XO की बैजिंग दी गई है.

Mahindra XUV 7XO के फीचर्स

Mahindra XUV 7XO में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंबियंट लाइटिंग, फ्रंट और रियर वायरलेस चार्जर, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, बॉस मोड को-ड्राइवर सीट और Groove Me जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए SUV में 540-डिग्री पार्किंग कैमरा, लेवल-2 ADAS, TPMS, हाई-बीम असिस्ट और 7 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो इसे सेगमेंट की सुरक्षित SUVs में शामिल करते हैं.

Mahindra XUV 7XO का इंजन

Mahindra XUV 7XO में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 200 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. इसके अलावा 2.2 लीटर डीजल इंजन भी उपलब्ध है, जो 185 bhp की पावर और 450 Nm का टॉर्क देता है. डीजल वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं, साथ ही AWD का ऑप्शन भी दिया गया है.

Mahindra XUV 7XO बुकिंग

इस नई Mahindra XUV 7XO की बुकिंग 8 जनवरी 2026 से शुरू होगी. कंपनी के मुताबिक, इसके टॉप वेरिएंट्स की डिलीवरी 14 जनवरी 2026 से शुरू कर दी जाएगी. वहीं, बेस वेरिएंट्स के लिए ग्राहकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू होगी.

Mahindra XUV 7XO की कीमत

कीमत की बात करें तो Mahindra XUV 7XO की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹13.66 लाख रखी गई है, जो इसके बेस वेरिएंट के लिए है. वहीं, इसका टॉप-स्पेक वेरिएंट ₹24.11 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाता है. इस प्राइस रेंज में कंपनी प्रीमियम फीचर्स, दमदार इंजन और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी का दावा कर रही है.