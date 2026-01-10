विज्ञापन
विशेष लिंक

साल 2025 में किस कंपनी ने बेची ज्यादा कारें, टाटा, महिंद्रा या मारुति, कौन बना सेल्स का सिकंदर?

Top Selling Cars in India 2025: साल 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय कार बाजार तेजी से बदल रहा है. जहां मारुति अभी भी लीडर है, वहीं महिंद्रा जैसी कंपनियां SUV के दम पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

Read Time: 4 mins
Share
साल 2025 में किस कंपनी ने बेची ज्यादा कारें, टाटा, महिंद्रा या मारुति, कौन बना सेल्स का सिकंदर?

Top Selling Cars in India 2025: भारत का कार मार्केट साल 2025 में लगातार आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन अगर कंज्यूमर सेल्स के आंकड़ों को गहराई से देखा जाए, तो तस्वीर थोड़ी दिलचस्प हो जाती है. जहां कुछ जानी-मानी कंपनियां अब भी टॉप पर बनी हुई हैं, वहीं बाजार हिस्सेदारी और सालाना ग्रोथ में कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं. SUV की बढ़ती मांग, कड़ा कॉम्पटीशन और ग्राहकों की बदलती पसंद ने ऑटो सेक्टर की रैंकिंग को नया मोड़ दिया है. FADA के आंकड़ों के आधार पर जानते हैं कि बीते साल भारत की टॉप 5 कार कंपनियां और उनका प्रदर्शन कैसा रहा है.

मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बनी रही. CY25 में कंपनी ने 17,86,226 गाड़ियां ग्राहकों को बेचीं, जिससे उसका मार्केट शेयर 39.91 फीसदी रहा. हालांकि यह आंकड़ा CY 24 के 40.24 फीसदी से थोड़ा कम है. यह गिरावट मामूली जरूर है, लेकिन यह दिखाती है कि कॉम्पटीशन लगातार बढ़ रहा है. प्रोडक्शन के मामले में मारुति ने CY25 में 22.55 लाख यूनिट्स बनाईं और 3.95 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट भी की थीं.

महिंद्रा एंड महिंद्रा

CY25 की सबसे बड़ी विजेता कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सबसे ऊपर आता है. कंपनी ने 5,92,771 यूनिट्स की बिक्री की और उसका मार्केट शेयर बढ़कर 13.25 फीसदी हो गया, जो CY24 में 12.08 फीसदी था.

Scorpio-N, XUV700 और Thar जैसी SUV की जबरदस्त डिमांड और लंबी वेटिंग लिस्ट ने महिंद्रा को बड़ा फायदा दिलाया. यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारतीय ग्राहकों का झुकाव अब बड़ी और मजबूत SUV की ओर ज्यादा हो रहा है.

टाटा मोटर्स

टाटा मोटर्स ने CY25 में 5,67,607 गाड़ियों की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. हालांकि कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 12.68 फीसदी रह गया, जो पिछले साल 13.18 फीसदी था.

कॉम्पैक्ट SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पटीशन का असर टाटा पर साफ दिखाई देता है. इसके बावजूद, बिक्री के लिहाज से कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है.

हुंडई मोटर इंडिया

हुंडई ने CY25 में 5,59,558 यूनिट्स की बिक्री की, जिससे उसका मार्केट शेयर 12.50 फीसदी रहा. यह CY24 के 13.76 फीसदी से काफी कम है.
हालांकि Creta SUV अब भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कुछ सेगमेंट में पुराने मॉडल और बढ़ते कॉम्पटीशन के चलते कंपनी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है. फिर भी Creta की बिक्री 2 लाख यूनिट्स से ज्यादा रही.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर

टॉप 5 की लिस्ट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 3,20,703 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह बनाई. कंपनी का मार्केट शेयर बढ़कर 7.17 फीसदी हो गया, जो पिछले साल  6.39 फीसदी था. Maruti Suzuki के साथ साझेदारी में बने मॉडल्स और MPV सेगमेंट की मजबूत मांग ने टोयोटा को फायदा पहुंचाया. भरोसेमंद ब्रांड इमेज आज भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है.

साल 2025 के आंकड़े साफ बताते हैं कि भारतीय कार बाजार तेजी से बदल रहा है. जहां मारुति अभी भी लीडर है, वहीं महिंद्रा जैसी कंपनियां SUV के दम पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं. दूसरी ओर, हुंडई और टाटा को बढ़ते कॉम्पटीशन से जूझना पड़ रहा है. आने वाले सालों में नए मॉडल और टेक्नोलॉजी यह तय करेंगे कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रह जाता है.

यह भी पढ़ें- Suzuki की पहली Electric Scooter e-ACCESS भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

यह भी पढ़ें- Tyre Warranty Claim: कहीं आप भी टायर वारंटी के नाम पर बेवकूफ तो नहीं बन रहे? जानें वो सच जो शोरूम वाले नहीं बताते

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Carmakers, CY25 Auto Market, Top Selling Cars In India 2025, Maruti Suzuki Sales, Hyundai Sales
Get App for Better Experience
Install Now