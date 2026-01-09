Suzuki की पहली Electric Scooter e-ACCESS भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

Suzuki ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर Suzuki e-ACCESS की बुकिंग शुरू कर दी है. Suzuki e-ACCESS को कंपनी की भरोसेमंद क्वालिटी, मजबूत बनावट और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. Suzuki ने e-ACCESS में एक नया ड्यूल टोन कलर Metallic Mat Stellar Blue और Metallic Mat Fibroin Gray पेश किया है. इसके साथ ही यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अब कुल चार शानदार रंगों में उपलब्ध होगा, जिनमें ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन और नया ब्लू ड्यूल टोन शामिल है. इसका प्रीमियम डिजाइन और स्लीक लुक इसे एक अट्रैक्टिव स्कूटर बनाता है.

Suzuki Motorcycle India के मैनेजिंग डायरेक्टर केनिची उमेडा ने बताया कि Suzuki e-ACCESS कंपनी की पहली ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है. यह स्कूटर लंबी बैटरी लाइफ, स्मूद एक्सेलेरेशन और हाई क्वालिटी फिट और फिनिश के साथ आती है. Suzuki का फोकस ग्राहकों को एक आसान, मजेदार और टेंशन-फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है, ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जर्नी में ग्राहक खुद को पूरी तरह सपोर्टेड महसूस करें.

Suzuki e-Technology टेक्नोलॉजी

Suzuki e-ACCESS को Suzuki e-Technology के तहत तैयार किया गया है, जिसमें रियल वर्ल्ड यूज को ध्यान में रखते हुए हर पहलू पर काम किया गया है. इस स्कूटर को पानी में डुबोने, ज्यादा गर्मी और ठंड, गिरने, वाइब्रेशन और बैटरी सेफ्टी जैसे कठिन टेस्ट कर ग्लोबल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स पर खरा पाया गया.

लंबी बैटरी लाइफ

Suzuki e-ACCESS में Lithium Iron Phosphate यानी LFP बैटरी दी गई है, जो सामान्य NMC बैटरी की तुलना में करीब चार गुना ज्यादा लंबी लाइफ देती है. इसमें 4.1 kW की पावरफुल मोटर दी गई है, जो 15 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और कम बैटरी होने पर भी स्मूद एक्सेलेरेशन देती है. स्कूटर में Eco, Ride A और Ride B जैसे राइड मोड, रिवर्स मोड और रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा भी मिलती है.

हाई क्वालिटी फीचर्स

Suzuki e-ACCESS में LED लाइटिंग, टू-टोन अलॉय व्हील्स और मेंटेनेंस-फ्री ड्राइव बेल्ट दी गई है, जिसकी लाइफ 7 साल या 70,000 किलोमीटर तक है. स्कूटर के पैनल गैप्स, मजबूत फिटिंग और स्विचेस की क्वालिटी इसे प्रीमियम फील देती है और चलाते समय किसी भी तरह की आवाज या वाइब्रेशन महसूस नहीं होती.

स्कूटर की चार्जिंग सुविधा

Suzuki Motorcycle India के देशभर में 1,200 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, जहां ग्राहक Suzuki e-ACCESS का अनुभव ले सकते हैं. इनमें से 240 से अधिक डीलरशिप पर DC चार्जर उपलब्ध हैं और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा सभी आउटलेट्स पर AC पोर्टेबल चार्जर की सुविधा भी दी गई है. .

Suzuki e-ACCESS की कीमत

Suzuki e-ACCESS की एक्स-शोरूम दिल्ली कीमत ₹1,88,490 रखी गई है. इसकी बुकिंग देशभर के सभी अधिकृत Suzuki डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है. इसके अलावा बिक्री शुरू होने के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटर Flipkart पर भी खरीद के लिए उपलब्ध होगा.