Maruti Suzuki की बंपर सेल, कार पर मिल रही है 2 लाख तक की भारी छूट लेकिन सिर्फ इस दिन तक

Nexa शोरूम पर मिलने वाली Ignis कार पर दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. अलग-अलग ऑफर्स को मिलाकर इस कार पर लगभग 80,000 से ज्यादा की बचत हो सकती है.

अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये समय एक दम परफेक्ट है. क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki ने अपने बायर्स के लिए बंपर ऑफर निकाला है. कंपनी ने दिसंबर 2025 तक अपनी लगभग सभी गाड़ियों पर 2 लाख तक का डिस्काउंट दे दिया है. यानी Maruti Suzuki की सभी कारों पर आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है. ये ऑफर कंपनी के Arena और Nexa दोनों रिटेल नेटवर्क पर लागू है. अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के मुताबिक बायर्स को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज लाभ आदि के जरिए ये फायदा मिल रहा है.  

Maruti Suzuki की सबसे सस्ती कार से प्रीमियम गाड़ियों पर भी ये डिस्काउंट लागू होता है. कई कारों पर कुल फायदा 50,000 हज़ार से ज्यादा पहुंच रहा है, जबकि Nexa की कुछ प्रीमियम गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक का ऑफर मिल सकता है. कंपनी का मकसद है साल के अंत तक अपनी बिक्री को बढ़ाना. 

Arena सेगमेंट की गाड़ियों पर ऑफर
मारुति सुजुकी Alto K10, जो कंपनी की सबसे किफायती हैचबैक है. इसके पेट्रोल मैनुअल और AGS दोनों वेरिएंट पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. इस कार को खरीदते वक्त एक्सचेंज या स्क्रैपेज मिलाकर 50,000 से ज्यादा तक का डिस्काउंट मिल रहा है. CNG वेरिएंट पर भी लगभग इसी तरह की छूट कंपनी दे रही है.

Alto K10 के साथ-साथ मारुति की S-Presso पर भी लगभग इतना ही ऑफर मिल रहा है. इस कार के पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट्स पर भारी डिस्काउंट है. वहीं, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक WagonR पर ये डिस्काउंट और भी ज्यादा है. इसके पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स पर कुल छूट करीब 58,000 हज़ार तक जाती है.

इसके अलावा कंपनी की पॉपुलर कार जैसे Celerio, Eeco, Swift, Brezza, Dzire और Ertiga पर भी 50 हज़ार तक का भारी डिस्काउंट मौजूद है. 

Nexa सेगमेंट की प्रीमियम कारों पर बचत
Nexa शोरूम पर मिलने वाली Ignis कार पर दिसंबर 2025 में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है. अलग-अलग ऑफर्स को मिलाकर इस कार पर लगभग 80,000 से ज्यादा की बचत हो सकती है. इसके बाद Baleno पर भी इस महीने जबरदस्त छूट दी जा रही है और कुछ वेरिएंट्स पर कुल डिस्काउंट 85,000 से ऊपर पहुंच रहा है.

इसके अलावा Fronx पर 95,000 तक का फायदा हो सकता है. XL6 पर लगभग 50,000 तक की छूट मिल रही है. Jimny पर पूरे ₹1 लाख तक का सीधा फायदा दिया जा रहा है, जबकि Grand Vitara पर 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से ज्यादा तक की बचत हो सकती है। Nexa की सबसे महंगी MPV Invicto पर भी 2 लाख से ऊपर की कुल छूट मिल रही है, जिससे प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी खरीदने वालों के लिए भी बहुत फायदो होने वाला है. 

ऑफर कब तक?
ये सभी ऑफर्स सिर्फ 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच गाड़ी खरीदने पर ही मिलेंगे. 

