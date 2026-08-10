न WagonR, न Punch! Maruti की ये कार बनी भारत की पहली पसंद, जुलाई में इतने लोगों ने की खरीदारी

Maruti Suzuki Dzire ने जुलाई 2026 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया है. कॉम्पैक्ट सेडान ने WagonR को पीछे छोड़ते हुए बिक्री में पहला स्थान हासिल किया. खास बात ये है कि SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद Dzire लगातार भारतीय ग्राहकों के बीच मजबूत पकड़ बनाए हुए है. इस साल जुलाई में Dzire की कुल 23,791 यूनिट बिकीं. इसके साथ ही Maruti Suzuki ने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की टॉप-10 लिस्ट में छह स्थान हासिल किए.
WagonR को पीछे छोड़कर बनी नंबर-1
Dzire का जुलाई का प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय कार बाजार में SUV और कॉम्पैक्ट SUV की मांग लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद Dzire की बिक्री में मजबूती बनी हुई है. कम कीमत, बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और प्रैक्टिकल डिजाइन इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह हैं. जून 2026 में Dzire 17,899 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर थी. उस समय Tata Punch और Tata Nexon इससे आगे थीं. इससे पहले मई 2026 में Dzire 24,546 यूनिट की बिक्री के साथ नंबर-1 कार बनी थी. यानी तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब Dzire ने बिक्री में पहला स्थान हासिल किया है. FY2026 के दौरान भी Dzire भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही थी. इस दौरान इसकी कुल बिक्री करीब 2.3 लाख यूनिट रही.
माइलेज Dzire की सबसे बड़ी ताकत
Dzire की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजहों में से एक इसका माइलेज है. नई जेनरेशन Dzire में Maruti Suzuki का 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर Z-Series पेट्रोल इंजन मिलता है. मैनुअल गियरबॉक्स के साथ Dzire 24.79kmpl का दावा किया गया माइलेज देती है. वहीं पांच-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ यह आंकड़ा 25.71kmpl तक पहुंच जाता है.
जो ग्राहक पेट्रोल का खर्च और कम करना चाहते हैं, उनके लिए फैक्ट्री-फिटेड CNG वैरिएंट भी उपलब्ध है. CNG मॉडल का दावा किया गया माइलेज 33.73km/kg है. इस वजह से Dzire रोजाना ऑफिस आने-जाने वाले लोगों, परिवारों और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनी हुई है.
कीमत और प्रैक्टिकल डिजाइन का फायदा
Dzire को सेडान सेगमेंट में एक किफायती ऑप्शन के तौर पर रखा गया है. इसकी लंबाई चार मीटर से कम है, जिसके चलते इसे कम टैक्स का फायदा मिलता है. इससे Maruti Suzuki इसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर बेच सकती है. कार में पर्याप्त केबिन स्पेस और उपयोगी बूट स्पेस भी मिलता है. फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प VXi और ZXi वैरिएंट में उपलब्ध है.
नई जेनरेशन Dzire के डिजाइन में भी बदलाव किए गए हैं. इसमें नई ग्रिल, LED हेडलैंप और अपडेटेड स्टाइलिंग मिलती है. केबिन में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग ने बढ़ाया भरोसा
नई Dzire की एक बड़ी खासियत इसकी सेफ्टी रेटिंग भी है. कार को Global NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, ABS के साथ EBD, Electronic Stability Control, हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं. बेहतर क्रैश प्रोटेक्शन ने अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट कारों को लेकर ग्राहकों की पुरानी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में भी मदद की है.
जुलाई 2026 में बिकने वाली टॉप कारें
|रैंक
|मॉडल
|जुलाई 2026 में यूनिट्स की बिक्री
|1.
|Maruti Dzire
|23,791
|2.
|Maruti Wagon R
|23,338
|3.
|Maruti Ertiga
|21,606
|4.
|Maruti Swift
|21,538
|5.
|Tata Punch, Punch EV
|21,313
|6.
|Maruti Fronx
|19,473
|7.
|Maruti Baleno
|18,241
|8.
|Hyundai Creta, Creta Electric
|18,088
|9.
|Tata Nexon, Nexon EV
|17,471
|10.
|Mahindra Scorpio, Scorpio Classic
|16,009
Taxi और फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच भी लोकप्रिय
Dzire की मांग सिर्फ प्राइवेट कार खरीदारों तक सीमित नहीं है. इसका कमर्शियल वर्जन Dzire Tour S भी टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटरों के बीच लोकप्रिय है. बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस खर्च और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प इसकी बड़ी वजह हैं. प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह की मांग Dzire को बिक्री के मामले में मजबूत स्थिति देती है.
Maruti के सर्विस नेटवर्क का फायदा
Maruti Suzuki का बड़ा आफ्टर-सेल्स नेटवर्क भी Dzire की लोकप्रियता में अहम भूमिका निभाता है. भारत में अब तक 30 लाख से ज्यादा Dzire सड़कों पर होने का दावा किया गया है. देशभर में Maruti Suzuki के सर्विस सेंटर, आसानी से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स और बाकी कारों की तुलना में कम मेंटेनेंस खर्च ग्राहकों के लिए बड़ा फायदा हैं.
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