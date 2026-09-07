Apple के नए CEO हैं रफ्तार के दीवाने! इस कार से मचाते हैं धमाल, Tim Cook से भी दो कदम आगे!

Apple को John Ternus के रूप में नया CEO मिल गया है. John Ternus की अभी बड़ी जिम्मेदारी iPhone 18 Series लॉन्च को लेकर है. Apple में 25 साल बिताने के बाद और हाल ही में कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन की कमान संभालने वाले John Ternus ने 1 सितंबर को आधिकारिक तौर पर Tim Cook की जगह संभाली है. वे iPad और AirPods से लेकर Mac, Apple Watch और iPhone जैसे प्रोडक्ट्स से जुड़े रहे हैं. उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उन्हें ऐसी कंपनी की कमान संभालने के लिए एक मुफीद लीडर बनाता है, जो फिजिकल गैजेट्स को बेहद शानदार और प्रीमियम फिनिश देने के लिए जानी जाती है.

क्यूपर्टिनो (Apple हेडक्वार्टर) से बाहर टर्नस का एक बेहद दिलचस्प और स्पीड से भरा शौक भी है. Wall Street Journal के अनुसार, वे अपनी Porsche को Laguna Seca रेसट्रैक पर रेसिंग के लिए ले जाते हैं. जहां वे 1:40 मिनट से भी कम समय में लैप पूरा कर लेते हैं, जो किसी शौकिया रेसर के लिए काफी शानदार टाइमिंग है. इससे ये भी साफ होता है कि Apple के नेक्स्ट-जनरेशन हार्डवेयर की जिम्मेदारी संभालने वाला ये शख्स सिर्फ एल्युमीनियम और ग्लास की फिनिशिंग में ही नहीं, बल्कि रफ्तार और प्रिसिजन में भी गहरी दिलचस्पी रखता है.

Tim Cook को भी पसंद है Porsches

टर्नस जर्मन स्पोर्ट्स कारों का शौक रखने वाले पहले Apple CEO नहीं हैं. Tim Cook का नाम भी Porsche से जुड़ा रहा है, जिसमें फर्स्ट-जनरेशन Boxster शामिल है. जिसके वे Apple करियर के शुरुआती दिनों में मालिक थे. लेकिन टर्नस का ये शौक इससे कहीं आगे जाता दिख रहा है. वे सिर्फ एक Porsche ऑनर या कभी-कभार लॉन्ग ड्राइव पर निकलने वाले व्यक्ति नहीं हैं. वे एक एक्टिव अमेच्योर रेसर हैं जो अमेरिका के सबसे चुनौतीपूर्ण और मुश्किल ट्रैक्स में से एक पर अपनी कार दौड़ाते हैं. टर्नस असल में कौन सी Porsche चलाते हैं, इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है, जो इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है.

टर्नस मोटरस्पोर्ट के भी सच्चे फैन हैं. Apple के सर्विसेज चीफ Eddy Cue ने Sports Business Journal को बताया कि टर्नस Formula 1 के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने संकेत दिया कि वह कुक के मुकाबले और ज्यादा रेसों में हिस्सा ले सकते हैं.

Apple और Porsche का पहले से रहा है इतिहास

इस साल, Porsche और Apple ने Laguna Seca में Apple Computer-इंस्पायर्ड खास लिवरी (कलर थीम) वाली स्पेशल Porsche 963 रेस कारों के साथ अपने शेयर्ड इतिहास के एक अनोखे अध्याय को फिर से ताजा किया. इस डिजाइन के जरिए 1980 के Le Mans में Apple के कलर को दिखाने वाली वाली Porsche 935 K3 को याद किया गया. साथ ही Apple की 50वीं वर्षगांठ और Porsche Motorsport की 75वीं वर्षगांठ का जश्न भी मनाया.

ऐसे में Apple का नया CEO सिर्फ एक ऐसी कंपनी की कमान नहीं संभाल रहा है जिसके ऑटोमेकर्स के साथ गहरे संबंध हैं और मोटरस्पोर्ट्स के साथ रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है. वे व्यक्तिगत रूप से एक Porsche रेसर भी हैं जो अपना वीकेंड उसी रेसट्रैक पर बिताते हैं जहां दोनों ब्रांड्स ने हाल ही में अपने साझा इतिहास का जश्न मनाया था. इसके अलावा, चूंकि Apple के पास अब अमेरिका में Formula 1 के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं. ऐसे में एक ऐसा CEO होना जो खुद ट्रैक-डेज पर रेसिंग करता हो, काफी मददगार साबित हो सकता है.

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