33 किमी तक का माइलेज, सनरूफ, 6 एयरबैग्स, 6.26 लाख से कीमत शुरू, सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारें

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में SUV की बंपर मांग के बावजूद, सेडान कारों का क्रेज आज भी ग्राहकों के बीच बरकरार है. सितंबर 2026 के महीने में सेडान सेगमेंट की बिक्री के आंकड़े सामने आ चुके हैं. इसमें एक बार फिर Maruti Suzuki Dzire ने अपनी बादशाहत साबित की है. हालांकि, इसके बाद Hyundai Aura और Honda Amaze ने भी अपना जलवा बरकरार रखा है. सबसे दिलचस्प बात है कि हाल ही में लॉन्च हुई Tata Aeris ने सीधे टॉप-4 में अपनी जगह बना ली है. सेडान कार में 33 KM तक माइलेज, सनरूफ और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं.

Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire ने सितंबर 2026 में 17,754 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कार का खिताब अपने पास बरकरार रखा है. हालांकि, पिछले महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में 3.61 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है. आपको बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.26 लाख रुपये से 9.54 लाख रुपये के बीच है.

फीचर्स की बात करें तो इसमें नए डिजाइन वाली डिजायर में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पैन सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) दिया गया है. ये कार नए 1.2-लीटर Z-Series पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो पेट्रोल में 24 से 25.71 किमी प्रति लीटर और CNG वेरिएंट में 33 किमी प्रति किलोग्राम से अधिक का बंपर माइलेज देती है.

Hyundai Aura

Hyundai Aura ने सितंबर 2026 में कुल 7,530 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले महीने के मुकाबले पूरे 12.64 प्रतिशत की शानदार MoM बढ़त को दिखाता है. अभी इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.49 लाख रुपये से 9.05 लाख रुपये के बीच रखी गई है. इसके फ्रंट प्रोफाइल में एक बड़ी ग्रिल और स्टाइलिश एलईडी DRLs दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं. केबिन के अंदर 8-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, फास्ट चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट और लंबी यात्राओं को आसान बनाने के लिए क्रूज़ कंट्रोल मिलता है. सुरक्षा के लिए इसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. ये कार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो पेट्रोल में 20 से 21 किमी प्रति लीटर और CNG मोड में 28 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है.

Honda Amaze

Honda Amaze सितंबर 2026 में 3,286 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की तीसरी सबसे लोकप्रिय सेडान कार रही है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.20 लाख रुपये से 9.96 लाख रुपये के बीच है. इस कॉम्पैक्ट सेडान में काफी शार्प और बोल्ड फ्रंट लुक के साथ एक बड़ा और आरामदायक केबिन मिलता है. इसके फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (एसी) और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं. सुरक्षा के लिए ये कार डुअल एयरबैग्स और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ आती है. इसमें कंपनी का 1.2-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. ये कार मैक्सिमम 18.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है.

Tata Aeris

हाल ही में लॉन्च हुई Tata Aeris ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया है. इसने सितंबर 2026 में सीधे 2,406 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथा स्थान हासिल कर लिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.29 लाख रुपये से शुरू होकर 9.75 लाख रुपये तक जाती है. इस नई सेडान को कंपनी ने एक बेहद स्पोर्टी कूपे-स्टाइल डिजाइन और पीछे की तरफ एक शानदार कनेक्टेड एलईडी लाइट बार के साथ पेश किया है. इसके बेहद प्रीमियम केबिन में डबल स्क्रीन सेटअप (ड्यूल-स्क्रीन) और हवादार वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ-साथ क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार की मजबूत सेफ्टी रेटिंग का दावा किया गया है. ये कार 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से पावर्ड होती है, जो 17 से 19 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

Hyundai Verna

प्रीमियम सेडान Hyundai Verna ने सितंबर 2026 में 762 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले महीने के मुकाबले पूरे 44.05 प्रतिशत की MoM ग्रोथ को दिखाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.99 लाख रुपये से 18.46 लाख रुपये के बीच है. इसका लुक फास्टबैक-डिजाइन और आगे की तरफ मिलने वाली बेहद खूबसूरत हॉरिजॉन-स्टाइल एलईडी लाइट बार से इंस्पायर्ड है. इसके केबिन में 10.25-इंच की दो बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स, शानदार म्यूजिक के लिए Bose का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और गर्म व ठंडी हवा देने वाली हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं.

Verna को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें एडवांस ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं. ये कार 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन्स में आती है, जो वेरिएंट के अनुसार 18.6 से 20.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है.

Tata Tigor

Tata Tigor की पूरी रेंज ने सितंबर 2026 में कुल 686 यूनिट्स की कंबाइंड बिक्री दर्ज की है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6 लाख रुपये से शुरू होकर 10.33 लाख रुपये तक जाती है. इसका कूपे-स्टाइल पिछला हिस्सा इसे सड़क पर एक अनोखा लुक देता है. केबिन में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और शानदार Harman साउंड सिस्टम मिलता है. इसके पेट्रोल और सीएनजी मॉडल्स में 1.2-लीटर का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल मोड में 19 किमी प्रति लीटर और CNG मोड में 26.49 किमी प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है. इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट (Tigor EV) में 26 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो एक बार फुल चार्ज करने पर पूरे 315 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करता है. टाटा टिगोर को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4-स्टार की मजबूत सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है.

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