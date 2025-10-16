कॉमनवेल्थ बहाना है, 2036 ओलिंपिक्स निशाना है

Commonwealth Games 2030: अगले दो महीने में अहमदाबाद में XXIV कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी की ‘बुलेट ट्रेन' दौड़ने लगेगी. भारत लंबे समय से 2036 के ओलिंपिक्स के आयोजन के लिए ना सिर्फ दुनिया को अपना इरादा ज़ाहिर कर चुका है. भारत में ओलिंपिक के आयोजन का सपना साकार होने से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का मिलना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

अबुजा नहीं अहमदाबाद में होंगे 2030 के टॉप क्लास गेम्स

कॉमनवेल्थ के आयोजन के लिए अहमदाबाद की रेस सही मायने में तकरीबन आठ महीने पहले शुरू हो गई. लेकिन इसकी तैयारी कम से कम 4-5 साल पहले ही शुरू होती नज़र आई. 2023 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप और IPL जैसे टूर्नामेंट इस दिशा में अहम कदम साबित हुए. अहमदाबाद ने अपनी खेल बुनियादी ढांचे और आयोजन क्षमता के लिए खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से पुख्ता और पक्का दिखाया जिसकी वजह से इसने नाइजीरिया की राजधानी अबुजा को पछाड़ दिया.

अहमदाबाद में लगातार कई साल से हो रहे बड़े टूर्नामेंट

अहमदाबाद को मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट के लिए तैयार शहर के तौर पर खुद को पेश करता रहा. पेश करने की कोशिश कम से 4-5 सालों से चल रही है. अहमदाबाद में 2022 में नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया. इस आयोजन के लिए गांधीनगर और राजकोट भी सह-मेजबान शहरों के रूप में शामिल रहे. पिछले दो-तीन साल में यहां कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किये गए. इसी साल पिछले महीने अहमदाबाद के नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें 29 देशों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया.

2030 से पहले बीसियों गेम्स का आयोजन

एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, AFC अंडर-17 एशियाई कप क्वालीफायर, एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और आर्चरी एशिया पारा कप-विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट 2026, महिला वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2027, वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 के अलावा आयुथान मैराथन 2026,TCPL 2026 टूरिज्म क्रिकेट प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट के आयोजन और आयोजन के प्लान ने इसकी छवि एक स्पोर्टिंग शहर की तरह कायम कर दी है.



सिर्फ ओलिंपिक्स बाकी

भारत पहले भी कई मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट के आयोजन कर चुका है. 1951 और 1982 के एशियाड और 2010 के कॉमनवेल्थ के आयोजन को दुनिया भर के जानकार सराहते हैं. ये और बात है कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन खेलों का आयोजन भी उम्दा रहा और खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 100 से ज़्यादा पदक जीतकर इतिहास कायम कर दिया था. अहमदाबाद में ओलिंपिक्स का आयोजन हासिल करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगा. लेकिन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन इस दिशा में बेहद अहम कदम साबित होंगे.

गृहमंत्री अमित शाह की देख-रेख में

गृममंत्री अमित शाह खुद 2036 के ओलिंपिक खेलों के आयोजन के लिए बोली लगाने की तैयारी देख रहे हैं. इस दिशा में हाल ही में उन्होंने भारतीय ओलिंपिक संघ के बीच अधिकारियों के कलह-झगड़े को खत्म कर उन्हें एक साथ इस दिशा में काम करने के निर्देश दिये. अमित शाह ने X पर ट्वीट किया, “भारत के लिए अत्यधिक हर्ष और गर्व का दिन। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को ऊपर उठाना और खेल प्रतिभाओं का एक राष्ट्रव्यापी पूल तैयार करना, (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी ने भारत को खेल की एक अद्भुत मंजिल बना दिया है.”

उड़नपरी पीटी उषा के हाथों में मशाल

भारतीय ओलिंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी कहती हैं, “ये गेम्स न केवल भारत की विश्व स्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं को प्रदर्शित करेंगे, बल्कि हमारे राष्ट्रीय यात्रा में भी एक अर्थपूर्ण भूमिका निभाएंगे जो विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रही है"। उन्होंने ये भी कहा, “"हम 2030 के खेलों को अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करने, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने और राष्ट्रमंडल भर में एक साझा भविष्य में योगदान करने के एक शक्तिशाली अवसर के रूप में देखते हैं."