विज्ञापन
विशेष लिंक

Aquarius Tarot Card Rashifal: एक साथ दो नए व्यवसाय शुरू करने की योजना होगी पूरी, तालमेल बनाना रहेगा जरुरी

Aquarius Tarot Card Horoscope 31 August: Three of wands की ऊर्जा कार्यों में सही तालमेल बनाए रखना, लोगों के साथ अपना व्यवहार मधुर होने से लाभ और अतीत की बातों की कड़वाहट वर्तमान जीवन में न लाने की बात लेकर रह सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aquarius Tarot Card Rashifal: एक साथ दो नए व्यवसाय शुरू करने की योजना होगी पूरी, तालमेल बनाना रहेगा जरुरी
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 31 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिनका संबंध आपके अतीत से रहा हो. इस स्थिति में पुरानी यादें ताजा हो सकती है. अतीत की यादों की कड़वाहट को वर्तमान जीवन में ना आने दे. परिवार के किसी सदस्य की भावनाओं से आहत हो सकते हैं. इस स्थिति में सामने वाले की कठोर वाणी का पर कोई प्रतिक्रिया न देना बेहतर रहेगा. ससुराल पक्ष के बढ़ते हस्तक्षेप से परेशान होंगे. 


व्यवसायिक/ Professional:

एक साथ दो नए व्यवसायों को शुरू करने की योजना पूरी हो सकती है. इस समय दोनों  व्यवसायों के बीच सहित तालमेल बनाना आवश्यक है. कर्मचारियों  एवं सहयोगियों के साथ रिश्ते मधुर रखें. आसपास के वातावरण विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. सामाजिक कार्यों में सक्रियता नए लोगों से संपर्क बनाए रखने में सहायक रहेगी.

स्वास्थ्य/Health:

कंधे,पीठ और गर्दन के दर्द से परेशान हो सकते हैं. अपने बैठने और लेटने में सही पोस्चर का उपयोग करें.


आर्थिक स्थिति/ Finance:

अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा सोच समझकर करें. उधार मांगने वाले लोगों से बचकर रहे. 

रिश्ते/ Relationship:

कुछ रिश्तो में आ रही दूरियां मन में चिंता बढ़ा सकती है. मेरे रिश्तो में दूरियों को कम करने का प्रयास करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aquarius Aaj Ka Rashifal, Kumbh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com