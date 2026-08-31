'समझदार दिमाग बिकते नहीं...' IPS अंकिता शर्मा की पोस्ट वायरल, NDTV से बताए इनके मायने

छत्तीसगढ़ की पहली महिला IPS अधिकारी और वर्तमान में राजनांदगांव की SP अंकिता शर्मा अपनी लेडी सिंघम वाली छवि के साथ-साथ अपनी गहरी सोच के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर दिमाग और सोच से जुड़ी कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं, जो सीधे दिल को छूती हैं और एक नई राह दिखाती हैं. NDTV से खास बातचीत में अंकिता शर्मा ने अपनी इस पोस्ट के मायने और उसके पीछे की पूरी कहानी साझा की है.

छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 2018 बैच की भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी अंकिता शर्मा ने 30 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा-"भले ही समझदार दिमाग बिकने भी लगें, तो भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिलेगा. लेकिन विकृत दिमाग तो यहां हर रोज खरीदे और बेचे जाते हैं." इस पोस्‍ट को 70 हजार से भी ज्‍यादा लोगों ने लाइक क‍िया है.

NDTV से बातचीत में बताई पोस्ट के पीछे की कहानी

अपनी इस गहरी सोच वाली सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में अंकिता शर्मा ने बताया कि वे स्टोइजिज्‍म दर्शन से जुड़ी अंग्रेजी की एक किताब पढ़ रही थीं. उसमें यह कोटेशन उन्हें काफी पसंद आया. ये बातें सीधे उनके भी दिल को छू गईं, इसलिए उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. यह कोटेशन आज के समय में बेहद प्रासंगिक है और हम सभी के जीवन की हकीकत को बयां करता है.

वे आगे कहती हैं कि इसे इस तरह समझा जा सकता है कि अगर जिंदगी में हम कोई एक स्टैंड ले लें, तो फिर हर हाल में उसी पर टिके रहना जरूरी है. चाहे फ‍िर राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं. यह बात ठीक वैसे ही है जैसे नदी की धारा के विपरीत बहने और लीक से हटकर काम करने की हिम्मत रखने वाले लोग दिक्कतों से नहीं डरते और ना ही मंज‍िल तक पहुंचने से पहले कभी पीछे नहीं हटते. आखिरकार जीत और आत्म-संतोष भी उन्हीं के हिस्से आता है.

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IPS अंकिता शर्मा का जीवन परिचय

25 जून 1990 को जन्मी IPS अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सिकोसा गांव के निवासी राकेश शर्मा और सविता शर्मा की पुत्री हैं. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2017 में अंकिता शर्मा ने ऑल इंडिया स्तर पर 203वीं रैंक हासिल की थी और उन्हें होम कैडर छत्तीसगढ़ मिला. अंकिता शर्मा को UPSC में अपने तीसरे प्रयास में सफलता मिली थी. वे अपने पहले प्रयास में मुख्य परीक्षा तक पहुंची थीं, जबकि दूसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सकी थीं.

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नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाली

IPS बनने के बाद अंकिता शर्मा को छत्तीसगढ़ के भाटापारा में पहली पोस्टिंग मिली. वे रायपुर के आजाद चौक की सीएसपी भी रहीं. मई 2022 में उन्हें खैरागढ़ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जहां उन्हें खैरागढ़ की पहली महिला एसपी बनने का गौरव प्राप्त हुआ. इसके अलावा, उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में नक्सल विरोधी ऑपरेशन्स की कमान भी सफलतापूर्वक संभाली. वर्तमान में अंकिता शर्मा राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं.

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