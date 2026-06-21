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Scorpio Tarot Card: बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 June: Four of pentacles की ऊर्जा महत्वपूर्ण कागजों को पढ़ना और उनको सुरक्षित रखना, कार्य की अधिकता के चलते परेशानी की बात कर सकती है. आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में.

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Scorpio Tarot Card: बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें
बुजुर्गों का मार्गदर्शन कठिन परिस्थितियों में सहारा बनेगा.

Scorpio Tarot Card Horoscope 21 June 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: पारिवारिक संपत्ति और संतान की शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं. धार्मिक यात्रा और घर की सजावट से जुड़ी योजनाएं मन को प्रसन्न रखेंगी. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों की रणनीति से सावधान रहें और किसी भी काम में लापरवाही न करें. नए बदलाव लागू करने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों और निवेश में पूरी जांच-पड़ताल जरूरी होगी. स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें. रिश्तों में बढ़ती नजदीकियों को लेकर सतर्क रहें, ताकि अनावश्यक चर्चाओं से बचा जा सके.

व्यक्तिगत/Personal: घर के बड़े बुजुर्ग के साथ किसी पारिवारिक संपत्ति के मामले पर बात कर सकते है. सभी परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. घर की सजावट के लिए कुछ अच्छी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते है. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी भी कार्य से सम्बन्धित कागजों को अच्छे से पढ़ना और समझना जरूरी है. किसी भी तरह के निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है. प्रिय से विवाह की बात परिजनों से कर सकते है.   इस समय किसी की स्वीकृति मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है. 

व्यवसायिक/Professional: किसी प्रतिस्पर्धी की कूटनीति के चलते व्यवसाय में आर्थिक नुकसान की स्थिति बनती नजर आ रही है. इस समय कार्यों को लेकर लापरवाही और लेटलतीफी न करें. किसी मीटिंग में सकारात्मक विचार सबके सामने रख सकते है. इस समय कुछ नए बदलाव कार्यक्षेत्र में लागू कर सकते है. इस समय कुछ सहयोगियों के स्थानांतरण के चलते कार्य की अधिकता हो सकती है. जिसके चलते काफी समय कार्यों को पूरा करने में लग सकता है. किसी व्यवसायिक यात्रा पर उच्च अधिकारी के साथ जाना पड़ सकता है. इस समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें. 

स्वास्थ्य/Health: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा न करें.स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  शेयर बाजार में धन निवेश करने से पूर्व किसी अच्छे सलाहकार की सलाह ले सकते है. बिना जाने कहीं निवेश न करें. 

रिश्ते/Relationship : किसी विपरीत लिंग के मित्र से बढ़ती नजदीकियां कार्यक्षेत्र में अफवाहों का कारण बन सकती है.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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