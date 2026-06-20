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Pisces Tarot Card: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से तनाव, कार्य क्षेत्र में सामने वाले की बढ़ती मनमानी

Pisces Tarot Card Horoscope 20June: Five of cups की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में तनाव न बढ़ने देने की जरूरत, व्यर्थ की गतिविधियों को बढ़ावा न देने की बात कर सकती है. आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी से तनाव, कार्य क्षेत्र में सामने वाले की बढ़ती मनमानी
धैर्य और समझदारी से पारिवारिक व कार्यक्षेत्र की चुनौतियां संभाल पाएंगे.

Pisces Tarot Card Horoscope 20 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी का व्यवहार तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. संतान के विवाह और परिवार की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ लोगों की मनमानी से परेशानी हो सकती है, लेकिन संयम और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना लाभदायक रहेगा. समय पर कार्य पूरा करने और कार्यशैली में सुधार से सम्मान मिलेगा. आर्थिक मामलों में बचत पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें. रिश्तों में मधुरता बनाए रखें, लेकिन किसी को भी अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप न करने दें.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मामलों में जीवनसाथी का चिडचिडाहट भरा स्वभाव परेशान कर सकता है. सामने वाले की छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार में तनाव पैदा करने की आदत चिढ़ा सकती है. संतान के विवाह को लेकर परिवार के सदस्यों से चर्चा करेंगे. किसी सदस्य की गतिविधियों पर नजर रख सकते है. घर में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर सकते है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के करीबी किसी व्यक्ति की बढ़ती मनमानियों से परेशान हो सकते है. सामने वाले की बातों को लेकर लापरवाही कर सकते है. संभव है,कि सामने वाला आपके खिलाफ कुछ गलत बातें उच्च अधिकारी के सामने करें. इस स्थिति में अपना आपा न खोएं और ना ही दूसरे की बातों पर प्रतिक्रिया दें. इससे आपकी छवि बिगड़ सकती है. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और अपनी अच्छीयोग्यता का परिचय दें. जरूरत पड़ने पर कार्यशैली में बदलाव भी किया जा सकता है. 

स्वास्थ्य/Health: दिनचर्या में व्यायाम और मेडिटेशन को शामिल करें. इससे जीवन में स्फूर्ति और सकारात्मकता आएगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचत पूंजी के रूप में बचाकर रखें. व्यर्थ की वस्तुओं पर धन खर्च करने की आदत में बदलाव लाएं. 

रिश्ते/Relationship:  लोगों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए रखें.आपके कार्यों या जीवन में किसी की ज्यादा  दखलंदाजी को स्वीकार न करें.

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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