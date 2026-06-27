Rashifal LIVE, 27 June 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार आज यानी 27 जून को चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में सभी 12 राशियों के लोगों के लिए आज का दिन एक गहन और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आया है. नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा. इसके अलावा व्यापारियों को अपने पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है. साथ ही आज शनि प्रदोष व्रत भी मनाया जाएगा. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष से मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.
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Rashifal 27 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त
राहुकाल सुबह 09:21 बजे से सुबह 11:02 बजे तक रहेगा, गुलिक काल 06:00 से 07:41 बजे तक और यमघण्टकाल दोपहर 02:23 से 04:04 तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.
Rashifal 27 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त
- सुबह 4:11 से 4:59 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.
- सुबह 10:29 से 12:17 बजे तक अमृत काल रहेगा.
- अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:56 बजे तक रहेगा.