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1 hour ago

Rashifal LIVE, 27 June 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार आज यानी 27 जून को चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ऐसे में सभी 12 राशियों के लोगों के लिए आज का दिन एक गहन और परिवर्तनकारी ऊर्जा लेकर आया है. नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा. इसके अलावा व्यापारियों को अपने पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है. साथ ही आज शनि प्रदोष व्रत भी मनाया जाएगा. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष से मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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Jun 27, 2026 04:36 (IST)
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Rashifal 27 June 2026 LIVE: आज का अशुभ मुहूर्त

राहुकाल सुबह 09:21 बजे से सुबह 11:02 बजे तक रहेगा, गुलिक काल 06:00 से 07:41 बजे तक और यमघण्टकाल दोपहर 02:23 से 04:04 तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.

Jun 27, 2026 04:35 (IST)
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Rashifal 27 June 2026 LIVE: आज का शुभ मुहूर्त

  • सुबह 4:11 से 4:59 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.
  • सुबह 10:29 से 12:17 बजे तक अमृत काल रहेगा.
  • अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:56 बजे तक रहेगा.

Jun 27, 2026 04:34 (IST)
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Rashifal 27 June 2026 LIVE: आज की तिथि, नक्षत्र और योग

27 जून 2026 (शनिवार) को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है, जो रात 12:43 बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी शुरू हो जाएगी. इस दिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दिन शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है. यह दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है.  पंचांग के अनुसार 27 जून 2026 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में स्थित रहेगा और इस दिन चंद्रमा की राशि धनु होगी. साथ ही 27 जून 2026 (शनिवार) को हर्षण योग नहीं, बल्कि साध्य योग प्रभावी रहेगा.

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