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Pisces Horoscope 13 June 2026: पराक्रम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आपके सीखने और संपर्क साधने की शक्ति

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज का गोचर आर्थिक मजबूती और बेहतर संवाद का योग बना रहा है. सुबह के बाद चंद्रमा का वृषभ राशि में जाना नए लाभदायक संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा.

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Pisces Horoscope 13 June 2026: पराक्रम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा आपके सीखने और संपर्क साधने की शक्ति
सीखने, संवाद और नए संपर्क बनाने में सफलता मिलेगी.

Pisces horoscope 13 June 2026 meen rashi: आज सुबह 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपका ध्यान आर्थिक प्रबंधन, व्यक्तिगत मूल्यों और संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित रह सकता है. व्यावहारिक निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस हो सकती है.

करियर और व्यापार

किसी लंबित भुगतान, वित्तीय योजना या बचत संबंधी विषय पर सकारात्मक प्रगति हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी शांत कार्यशैली अच्छा प्रभाव छोड़ेगी. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संवाद, सीखने और संपर्कों से जुड़े विषय सक्रिय हो सकते हैं. दिन का दूसरा भाग जानकारी एकत्र करने के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में छोटी लेकिन नियमित प्रगति के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.

परिवार और प्रेम

किसी मित्र या सहकर्मी के साथ हुई बातचीत भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. साथी के साथ विचारों और सपनों को साझा करने से संबंधों में नई गर्माहट आ सकती है. अविवाहित जातकों को किसी रोचक व्यक्ति से संवाद का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

गले और मुख का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी और ताजे मौसमी फलों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा.

उपायः जरूरतमंद व्यक्ति की गुप्त रूप से भोजन या धन से सहायता करें. भगवान विष्णु के मंत्रों का स्मरण करें.

शुभ रंग: समुद्री हरा, हल्का नीला और मोती जैसा सफेद.

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