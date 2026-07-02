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Capricorn Horoscope 2 July 2026: आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर देगा प्रशासनिक लाभ और पदोन्नति के बन रहे योग

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा. स्वयं की राशि में चंद्रमा का गोचर होने से परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

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Capricorn Horoscope 2 July 2026: आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर देगा प्रशासनिक लाभ और पदोन्नति के बन रहे योग
मकर राशि: शनिदेव को सरसों के तेल का दीया अर्पित करने और वृद्धों की सेवा करने से हर कार्य में मिलेगी अद्भुत सफलता

Capricorn horoscope 2 July 2026 makar rashi: आज चंद्रमा आपकी ही राशि मकर में गोचर करेंगे, जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा से जुड़े विषय अत्यधिक सक्रिय रहेंगे. यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगेंगी. दिन की शुरुआत गंभीरता के साथ होगी, लेकिन धीरे-धीरे आप स्थितियों पर पकड़ मजबूत करते जाएंगे.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन उपलब्धियों की ओर संकेत कर रहा है. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा, जिसमें आपकी कार्यक्षमता की परीक्षा होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. यदि आप पदोन्नति या मान्यता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सरकारी, प्रशासनिक, इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए दिन रणनीति और विस्तार का है. किसी नए प्रोजेक्ट या डील पर काम शुरू किया जा सकता है. बाजार में आपकी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा को हल्के में न लें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां अधिक महसूस हो सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे तरीके से निभाएंगे. घर के बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से सफलता दिलाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है. आय स्थिर रहेगी और कुछ अतिरिक्त लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी निवेश या संपत्ति से संबंधित निर्णय भविष्य में फायदा दे सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा, क्योंकि घरेलू या कार्यस्थल से जुड़े व्यय बढ़ सकते हैं. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम शरीर को बेहतर स्थिति में रखेंगे.

उपायः शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा कर आशीर्वाद लें.

शुभ रंगः नीला.

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