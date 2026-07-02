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Sagittarius Horoscope 2 July 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा वाणी का प्रभाव और बजट बनाकर चलने से टलेंगे संकट

Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज दूसरे भाव का चंद्रमा धन और संचय के मामलों में गंभीर बनाएगा. लंबित भुगतानों की प्राप्ति होगी और निवेश के सुरक्षित विकल्प चुनना फायदेमंद रहेगा.

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Sagittarius Horoscope 2 July 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा वाणी का प्रभाव और बजट बनाकर चलने से टलेंगे संकट
धनु राशि: विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करने और गुड़ चने का दान करने से संचित धन में होगी अपार वृद्धि

Sagittarius horoscope 2 July 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके लिए धन, वाणी, पारिवारिक मूल्य और संसाधन प्रबंधन से जुड़े विषय अधिक सक्रिय हो जाएंगे. यह गोचर आपको व्यवहारिक सोच अपनाने की प्रेरणा देगा और भावनाओं की तुलना में स्थिर निर्णय लेने की स्थिति बनाएगा. दिन का प्रारंभ कुछ विचारशील रह सकता है, लेकिन आगे चलकर स्थिति नियंत्रण में आती दिखाई देगी.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन जिम्मेदारी और सतर्कता दोनों लेकर आएगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपके कार्य की समीक्षा हो सकती है, इसलिए कार्य में छोटी त्रुटियों से बचना आवश्यक होगा. वित्त, प्रशासन, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में जाएंगे. व्यापारियों के लिए दिन सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी शर्तों की जांच करना जरूरी होगा. ग्राहकों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखने से गलतफहालियों से बचा जा सकता है. बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी सदस्य की बात को गंभीरता से लेना संबंधों में संतुलन बनाएगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, लेकिन निरंतरता से परिणाम बेहतर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. परिवार या घर से संबंधित किसी आवश्यकता पर धन व्यय संभव है. किसी लंबित भुगतान के मिलने से राहत महसूस हो सकती है. निवेश के मामलों में सुरक्षित विकल्प चुनना उचित रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र और मानसिक तनाव पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी. असंतुलित भोजन से बचें, अन्यथा पेट सम्बंधी समस्या हो सकती है.

उपायः भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और चना दान करें.

शुभ रंगः पीला.

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