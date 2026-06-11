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Aaj ka Rashifal 11 June 2026: मीन से मेष राशि में जाएंगे चंद्रमा, इन राशियों का बदलेगा भाग्य, जानें दैनिक भविष्यफल

आज चंद्रमा मीन राशि में रहने के बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस गोचर के प्रभाव से जहां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारी, धन लाभ और बड़ी व्यावसायिक सफलता मिलेगी, वहीं वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों को दोपहर के बाद अनियंत्रित खर्चों और शारीरिक थकान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

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Aaj ka Rashifal 11 June 2026: मीन से मेष राशि में जाएंगे चंद्रमा, इन राशियों का बदलेगा भाग्य, जानें दैनिक भविष्यफल
आज का राशिफल 11 जून: जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 11 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि और करियर में बड़े प्रशासनिक निर्णय लेने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज चंद्रमा प्रातः काल 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में संचरण करने के बाद अग्नि तत्व की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वह जातकों के भीतर एक नई ऊर्जा, दृढ़ इच्छाशक्ति और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करेंगे. दिन की शुरुआत जहां थोड़ी भावुकता, पुराने अनुभवों के चिंतन और कार्यों में कुछ असमंजस के साथ हो सकती है, वहीं सुबह के बाद का समय आपको हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति, मान-सम्मान और नेतृत्व करने के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा भरोसा हासिल होगा, जिससे पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं व्यापारियों के लिए नए बाजारों और डिजिटल नेटवर्किंग से लाभ कमाने की प्रबल संभावना बनेगी. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा .

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

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मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा सुबह 8:17 बजे के बाद आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. दिन की शुरुआत थोड़ी भावुक रह सकती है, लेकिन सुबह के बाद कार्यक्षेत्र में नई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने से आपका दबदबा पूरी तरह कायम हो जाएगा. नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यों के प्रति बेहद सक्रिय रहना होगा, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकी से समीक्षा कर सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों के माध्यम से बेहतरीन लाभ के संकेत मिल रहे हैं और किसी लंबित प्रस्ताव में सकारात्मक प्रगति होगी. अचानक किसी आवश्यक कार्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत बनने से आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह संतुलित रहेगी.

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

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वृषभ राशि के जातकों के लिए सुबह का समय भाग्य के सहयोग से पुराने रुके हुए कार्यों को बेहद सहजता से पूरा करने वाला साबित होगा. दिन के दूसरे भाग में चंद्रमा के मेष राशि में जाने से आपको अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और भविष्य की योजनाओं पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी. कार्यस्थल पर नौकरीपेशा लोगों को कुछ नई और जटिल जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल काम को गति देगा. व्यापारियों को आज पुराने ग्राहकों से बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा और अटका हुआ कोई पुराना भुगतान वापस मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति या वाहन की खरीदारी से जुड़ा कोई बेहद सकारात्मक समाचार मिल सकता है और घर में मांगलिक चर्चाएं होंगी .

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम, सजगता से मिलेगी तरक्की

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मिथुन राशि वालों के लिए आज का गोचर करियर, सामाजिक संबंधों और आपकी भविष्य की बड़ी योजनाओं को एक शानदार नई दिशा देने वाला साबित होगा. सुबह के समय कार्यक्षेत्र से जुड़ी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ का कारण बनेंगी. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक या प्रस्तुति में अपनी बात को मनवाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. व्यापारियों को नए ग्राहकों या साझेदारी के बड़े प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे आपका व्यावसायिक दायरा और नेटवर्किंग दोनों मजबूत होंगे. आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के विकल्प मिलेंगे, भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रहेगा.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का मेष राशि में जाना आपके कार्यक्षेत्र, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर विशेष प्रभाव डालने वाला रहेगा. सुबह के समय भाग्य का सहयोग मिलने से कुछ ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं, जो पिछले काफी लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे . नौकरीपेशा लोगों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा बढ़ने से नया पद प्राप्त हो सकता है. व्यापारियों के लिए अपने बिजनेस के विस्तार संबंधी योजनाओं पर पूंजी निवेश करने और प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का यह बिल्कुल सही समय है. पुराने प्रयासों का मनमुताबिक आर्थिक लाभ मिलने से मन उत्साहित रहेगा और परिवार में आपकी राय को विशेष महत्व मिलेगा.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि वालों के लिए आज सुबह के बाद भाग्य और कर्म के बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित होगा, जिससे आपके व्यापारिक कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी अद्भुत प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता काफी प्रभावशाली रहेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को बड़ी परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा. अधिकारियों के साथ आपका संवाद बेहद सकारात्मक रहेगा और व्यवसाय से जुड़े जातकों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए बाजारों से बड़ा मुनाफा मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति पूरी तरह संतोषजनक बनी रहेगी और भविष्य की सुरक्षा के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से बड़ा निवेश कर सकते हैं. कानूनी या प्रशासनिक कार्यों में मनमुताबिक प्रगति होगी और प्रेम संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि वालों के लिए आज सुबह के समय साझेदारी, संबंधों और महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौतों पर ध्यान केंद्रित रखना बेहद फायदेमंद साबित होगा. चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश करने के बाद आप जटिल से जटिल विषयों को सुलझाने और अपने करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम महसूस करेंगे. नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यों में थोड़ी सूक्ष्मता बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपका बारीक विश्लेषण ही वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगा. व्यापारियों को वित्तीय योजनाओं और नए निवेश के मामलों में कुछ बेहद लाभदायक और गोपनीय जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं. किसी पुरानी रुकी हुई धनराशि की अचानक प्राप्ति होने से आपको बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी .

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि वालों के लिए आज सुबह के बाद का समय व्यावसायिक जीवन में टीमवर्क के विशेष महत्व को दर्शा रहा है, जिससे सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस के किसी नए प्रोजेक्ट में अपनी कूटनीतिक क्षमता और संतुलित दृष्टिकोण के कारण बड़ी सराहना और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी के मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे और पुराने ग्राहकों के माध्यम से बाजार में नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभकारी रहेगा, जिससे आप आय और व्यय के बीच एक सही संतुलन बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों की पुरानी दूरियां समाप्त होंगी, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगी और कला क्षेत्र के लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सुबह के बाद चंद्रमा का मेष राशि में जाना कार्यों को अत्यधिक तेजी और ऊर्जा के साथ पूरा करने की प्रेरणा देगा. कार्यस्थल पर आपकी अद्भुत लगन, कार्यक्षमता और समर्पण की चर्चा होगी जिससे नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने का शानदार अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समझकर नई रणनीतियों और प्रचार-प्रसार पर काम करने का यह बिल्कुल सही समय साबित होगा. किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी अचानक मिलने से समाज और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा. धन से जुड़े मामलों में व्यावहारिक सोच अपनाने से लाभ होगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर करना आपकी रचनात्मकता, आंतरिक उत्साह और आत्मविश्वास में भारी वृद्धि का संकेत दे रहा है. करियर के क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता और तीव्र निर्णय लेने की क्षमता आपको ऑफिस में दूसरों से बहुत आगे रखेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने बेहतरीन विचार प्रस्तुत करने का मंच मिलेगा, जिससे आपके लिए भविष्य में उन्नति के नए मार्ग आसानी से खुल जाएंगे. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार, मार्केटिंग और परामर्श से जुड़े प्रयासों में बहुत शानदार और स्थायी आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं. पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है, बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर आएगी और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि के जातकों के लिए आज सुबह के बाद घर-परिवार की सुख-सुविधाएं, व्यक्तिगत जीवन और करियर का संतुलन अधिक महत्वपूर्ण विषय बन जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने पुराने कार्य अनुभव और अनुशासन का भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे किसी जटिल कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने पर पुरस्कार मिल सकता है. व्यापारियों को संपत्ति, निर्माण, कृषि या किसी पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े मामलों में बहुत सकारात्मक और लाभकारी संकेत प्राप्त होंगे. आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपकी वित्तीय स्थिति को बड़ी स्थिरता प्रदान करने वाला रहेगा, जिससे बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी. जीवनसाथी के साथ पुराने विवादों का सकारात्मक समाधान निकलेगा, अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आपकी सामाजिक विश्वसनीयता बढ़ेगी.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

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कुंभ राशि वालों के लिए आज सुबह के बाद चंद्रमा का मेष राशि में जाना आपके सामाजिक संवाद, संपर्कों और व्यावहारिक योजनाओं को जबरदस्त गति प्रदान करेगा. करियर के क्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण ऑफिस के बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको एक विशेष पहचान और सफलता दिलाएगा. नौकरीपेशा लोगों को किसी विशेष कार्यदल या उच्च स्तरीय टीम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जहां आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों, विपणन और किसी छोटी व्यावसायिक यात्रा से बड़ा आर्थिक लाभ कमाने के संकेत हैं. भाई-बहनों और करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी भविष्य की वित्तीय योजनाएं और मजबूत बनेंगी.

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

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मीन राशि वालों के लिए आज सुबह तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहकर आपको मानसिक स्पष्टता देंगे, जिसके बाद उनका मेष राशि में जाना आर्थिक सफलता लेकर आएगा. आपका पूरा ध्यान आज वित्तीय प्रबंधन, व्यक्तिगत मूल्यों की रक्षा और अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर पूरी तरह केंद्रित रहेगा. व्यावसायिक जीवन में आपको अपने धैर्य और पुराने अनुभवों का भरपूर लाभ मिलेगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. व्यापारियों के लिए ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने और अपने प्रॉडक्ट की गुणवत्ता सुधारने से बाजार में भारी मुनाफा कमाने का योग बनेगा. किसी पुराने लंबित भुगतान या अटके हुए आर्थिक मामले में सकारात्मक प्रगति होने से मन को बड़ी शांति मिलेगी.

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