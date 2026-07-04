विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Horoscope 4 July 2026: रियल एस्टेट के व्यवसायियों को मिलेगी बड़ी स्थिरता और पुराने मित्रों से होगी अचानक बातचीत

वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे भाव का चंद्रमा भावनात्मक स्थिरता और निजी जीवन को व्यवस्थित करेगा. घर या संपत्ति से जुड़े आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Horoscope 4 July 2026: रियल एस्टेट के व्यवसायियों को मिलेगी बड़ी स्थिरता और पुराने मित्रों से होगी अचानक बातचीत
वृश्चिक राशि: जरूरतमंद को भोजन या घरेलू वस्तु दान करने और परिवार के साथ संवाद रखने से दूर होंगे क्लेश

Scorpio horoscope 4 July 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए घर, भावनात्मक स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. यह समय आपको अपने भीतर और बाहर दोनों स्तर पर संतुलन बनाने की आवश्यकता का संकेत देता है. घर के वातावरण को बेहतर करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने पर ध्यान बढ़ सकता है. कुछ पुराने विषय फिर से सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान अब अधिक समझदारी से किया जा सकता है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्य में स्थिरता बनाए रखने का रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन आपकी मेहनत का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देगा. जो लोग प्रशासन, प्रबंधन, भूमि संपत्ति, निर्माण या तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय जिम्मेदारी बढ़ाने वाला हो सकता है. व्यापारियों के लिए यह समय आंतरिक व्यवस्था सुधारने का है. स्टाफ प्रबंधन, लेखा जोखा और संसाधनों के सही उपयोग से लाभ बढ़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण होगी. मित्रों का सहयोग मानसिक राहत देगा. कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर सकता है. रिश्तेदारों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन संवाद बनाए रखना लाभकारी होगा. जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों पर चर्चा हो सकती है, जिससे समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह दिन संतुलित रहेगा. आय सामान्य बनी रह सकती है, लेकिन घर या संपत्ति से जुड़े कुछ आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं. भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. किसी लंबित वित्तीय मामले में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल सकते हैं. निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना उचित रहेगा. श्वास सम्बंधी व एलर्जी रोग से ग्रसित लोग अपने स्वास्थ का खयाल रखें.

उपायः किसी जरूरतमंद को भोजन या घरेलू वस्तु दान करें. परिवार के साथ समय बिताकर संवाद बढ़ाएं.

शुभ रंगः गहरा लाल.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vrishchik Horoscope 4 July 2026, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com