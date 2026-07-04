Leo Horoscope 4 July 2026: मार्केटिंग और कंसल्टेंसी के जातकों को मिलेगा बड़ा लाभ और जीवनसाथी से बढ़ेगा आपसी तालमेल

Leo horoscope 4 July 2026 singh rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए साझेदारी, जनसंपर्क और आपसी संबंधों के क्षेत्र में विशेष प्रभाव लेकर आएगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए दिनभर लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. कई ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जिनमें अकेले प्रयास करने की बजाय सहयोग से अधिक सफलता मिलेगी. दूसरों के विचारों को महत्व देने से आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन कार्यस्थल पर संवाद और समन्वय का रहेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी, क्लाइंट या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उससे जुड़ी सकारात्मक हलचल दिखाई दे सकती है. टीम आधारित कार्यों में आपकी भूमिका प्रभावशाली रहेगी. जो लोग कानून, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, जनसंपर्क या ग्राहक सेवा से जुड़े हैं, उन्हें अपने कौशल का लाभ मिलेगा. व्यापारियों के लिए यह समय नए समझौते और व्यावसायिक सहयोग के अवसर लेकर आ सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़कर कार्य करने से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बातचीत हो सकती है. मित्रों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और उनकी संगति से नई प्रेरणा मिल सकती है. रिश्तेदारों से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है. किसी पारिवारिक आयोजन की योजना बनने के संकेत हैं, जिससे घर में उत्साह का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रह सकता. नौकरी करने वालों को अतिरिक्त लाभ या किसी विशेष प्रोत्साहन की उम्मीद बन सकती है. व्यापार में नियमित आय बनी रहेगी और किसी पुराने सौदे से भी लाभ प्राप्त हो सकता है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना उचित रहेगा. कुछ लोगों को पीठ, कंधों या जोड़ों में असुविधा हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

उपायः किसी जरूरतमंद दंपति को उपयोगी घरेलू वस्तु भेंट करें. सूर्यास्त के समय तांबे के पात्र में जल भरकर पौधों में अर्पित करें.

शुभ रंगः सुनहरा पीला.