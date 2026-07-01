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Scorpio Horoscope 1 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि का दिन

Vrishchik Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, जिससे धन और पारिवारिक विषय सक्रिय रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो साहस, कार्यक्षमता और निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे. दिन का दूसरा भाग अधिक सक्रिय और परिणामदायक रहेगा.

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Scorpio Horoscope 1 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए साहस और निर्णय क्षमता में वृद्धि का दिन
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी.

Scorpio Horoscope 1 July 2026 Vrishchik Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन से वित्तीय मामलों और व्यक्तिगत निर्णयों में बदलाव देखने को मिल सकता है. दिन की शुरुआत आर्थिक और पारिवारिक विषयों से होगी, जबकि बाद का समय साहस और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा.

करियर और कार्यक्षेत्र

कार्यस्थल पर आज धैर्य और रणनीति दोनों की आवश्यकता रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का अवसर मिलेगा. प्रशासन, तकनीकी या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से दिन प्रगतिशील रहेगा. अतिरिक्त आय के स्रोतों पर विचार किया जा सकता है. व्यापार में बिक्री की गति बढ़ने की संभावना है. किसी पुराने आर्थिक विवाद में प्रगति हो सकती है.

पारिवारिक जीवन

घर में सहयोग और विश्वास का वातावरण रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा. किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.

स्वास्थ्य

सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है, पर्याप्त पानी और आराम जरूरी है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

उपाय

भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और लाल फल का दान करें.

शुभ रंग

गहरा लाल.

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