भारत और जापान की दोस्ती: इतिहास की नींव पर नए भविष्य की कैसे लिखी जा रही इबारत?

भारत और जापान के संबंध आज अपने इतिहास के सबसे मजबूत और निर्णायक मोड़ पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास न्योते पर जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली की अपनी पहली ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर आ रही हैं. यहां वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (16th India-Japan Annual Summit) की सह-अध्यक्षता करेंगी.
यह हाई-प्रोफाइल दौरा अगस्त 2025 में पीएम मोदी की टोक्यो यात्रा (15वें शिखर सम्मेलन) के ठीक बाद हो रहा है. ये दौरा दोनों देशों के बीच 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मिसाल है. यह समिट दोनों महाशक्तियों को ट्रेड, क्षेत्रीय सुरक्षा, डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने का एक बड़ा मंच देगी.
आज के बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में, यह जुगलबंदी केवल द्विपक्षीय कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने और चीन के बढ़ते आक्रामक विस्तारवाद को रोकने का सबसे मजबूत और विश्वसनीय जरिया बन चुकी है.
चलिए, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के बीच की यह कूटनीतिक और औद्योगिक जुगलबंदी किस तरह रणनीतिक रूप से मजबूत होती चली जा रही है.
2014 से पहले बनाम 2014 के बाद
2014 से पहले का दौर: दोनों देशों का सहयोग मुख्य तौर से 'व्यापारिक' और आर्थिक सहायता (ODA Loans) तक सीमित था. ऐतिहासिक रूप से, इस रिश्ते की शुरुआत 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के भारत से जापान पहुंचने से हुई थी. इसके बाद 1952 में भारत ने जापान से कोई युद्ध हर्जाना नहीं लिया और स्वतंत्र शांति संधि की है. इसने आधुनिक रिश्तों की नींव रखी. आगे चलकर साल 2000 में 'वैश्विक साझेदारी' और 2011 में 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' (CEPA) लागू किया गया.
व्यापार, आर्थिक सुरक्षा और 10 ट्रिलियन येन का दांव
अगस्त 2025 में दोनों देशों ने एक बड़ा आर्थिक समझौता किया, जिसके तहत अगले 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन जापानी येन (लगभग $67.56 Billion) का एक भारी-भरकम निवेश रोडमैप फाइनल किया गया है. यह पूंजी भारतीय सेमीकंडक्टर्स, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा निर्माण में लगाई जा रही है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.47 बिलियन डॉलर पहुंच गया. हालांकि, इसमें भारत का आयात 21.43 बिलियन डॉलर है और निर्यात सिर्फ 6.03 बिलियन डॉलर है. इस भारी व्यापार घाटे को पाटने के लिए भारत अब जापानी बाजारों में फार्मा, आईटी और मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को तेज कर रहा है. इसके साथ ही, 'इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग' के जरिए दोनों देश क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को चीनी आर्थिक दबाव से बचाने पर काम कर रहे हैं.
मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और JICA की फंडिंग
जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) भारत के आधुनिक बुनियादी ढांचे की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय वित्तीय भागीदार (Principal Financier) बन चुकी है. भारत के शहरी परिवहन से लेकर लॉजिस्टिक्स ग्रिड तक, जापान का निवेश ज़मीनी बदलाव ला रहा है.
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (MAHSR) - बुलेट ट्रेन: शिनकानसेन (Shinkansen) तकनीक और जापानी सिग्नलिंग सिस्टम पर आधारित यह प्रोजेक्ट भारत-जापान साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत का लगभग 88% हिस्सा जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस (ODA) लोन के जरिए फंड कर रहा है.
इसमें JICA की ओर से स्वीकृत 18,750 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लोन भी शामिल है. रेल मंत्रालय के आधिकारिक रोडमैप के अनुसार, 15 अगस्त 2027 को सूरत से बिलिमोरा सेक्शन के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जबकि पूरा कॉरिडोर 2030 के दशक की शुरुआत तक चालू होगा.
भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क: पिछले दो दशकों में JICA ने भारत के शहरी परिवहन का चेहरा बदलने के लिए ₹87,000 करोड़ (1.3 ट्रिलियन येन) से अधिक का लोन दिया है. जापान लगभग हर बड़े मेट्रो सिस्टम को फंड कर रहा है, जिसमें दिल्ली मेट्रो फेज-4 (हाल ही में स्वीकृत ₹4,649 करोड़), मुंबई मेट्रो लाइन-3, बेंगलुरु मेट्रो फेज-2, चेन्नई मेट्रो फेज-2 और कोलकाता का ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर शामिल हैं.
सड़कें, मेगा-ब्रिज और पूर्वोत्तर (Northeast) कनेक्टिविटी: अटल सेतु (MTHL): मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल (21.8 किमी) का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हुआ. इसकी कुल लागत (लगभग ₹17,843 करोड़) का 85% हिस्सा जापानी कर्ज (ODA) से पूरा किया गया था.
धुबरी-फुलबारी पुल: असम और मेघालय को जोड़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे इस रणनीतिक पुल को जापान ₹1,573 करोड़ के लोन के साथ फंड कर रहा है, जो आगे चलकर बांग्लादेश के साथ क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देगा.
चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड: दक्षिण भारत में माल ढुलाई को सुचारू बनाने के लिए जापान इसके फेज-2 के लिए ₹2,809 करोड़ का लोन दे रहा है.
जल सुरक्षा: इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ जापान भारत के शहरों में जल संकट से निपटने के लिए भी भारी निवेश कर रहा है. मार्च 2025 में चेन्नई के सीवाटर डीसेलिनेशन प्लांट (Desalination Plant - फेज II) के लिए ₹3,065 करोड़ और बेंगलुरु के पानी तथा सीवरेज सिस्टम के विस्तार के लिए ₹2,391 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया.
रक्षा सहयोग और ऐतिहासिक 'यूनिकॉर्न' समझौता
दोनों देशों के बीच '2+2' (विदेश और रक्षा मंत्री) वार्ता और बेस-शेयरिंग समझौता (ACSA) मजबूती से लागू है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच रियल-टाइम मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और लॉजिस्टिक्स साझा करना आसान हो गया है. इसके अलावा थल सेना (धर्म गार्जियन), नौसेना (JIMEX/MALABAR) और वायु सेना (वीर गार्जियन) हर साल जटिल युद्धाभ्यास करती हैं.
भारत की सरकारी कंपनी 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' (BEL) जापानी फर्मों के साथ मिलकर इसका निर्माण भारत में ही करेगी. यह 2015 के रक्षा उपकरण हस्तांतरण ढांचे के बाद, जापान से भारत को होने वाला पहला सबसे बड़ा सैन्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Tech Transfer) है.
संक्षेप में कहें तो, 10 ट्रिलियन येन का ऐतिहासिक निवेश रोडमैप, 2027 में पटरियों पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की महत्वाकांक्षी टाइमलाइन और 'यूनिकॉर्न' प्रोजेक्ट के जरिए हुआ पहला बड़ा सैन्य तकनीक का ट्रांसफर—ये केवल कागजी वादे नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतरती हकीकत हैं. बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन के बीच, भारत और जापान अब महज पारंपरिक व्यापारिक भागीदार नहीं रह गए हैं; वे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता, आर्थिक संप्रभुता और साझा लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित करने वाले सबसे अनिवार्य, रणनीतिक और भरोसेमंद स्तंभ बन चुके हैं.
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