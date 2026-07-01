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Virgo Horoscope 1 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में प्रगति का दिन

Kanya Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, जिससे घर और पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी. इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो पंचम भाव को सक्रिय करेंगे. दिन का दूसरा भाग रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा के लिए अनुकूल रहेगा.

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Virgo Horoscope 1 July 2026: कन्या राशि वालों के लिए रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में प्रगति का दिन
आज रचनात्मक कार्यों और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Virgo Horoscope 1 July 2026 Kanya Rashi: आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन से घरेलू जिम्मेदारियों और रचनात्मक कार्यों में बदलाव देखने को मिलेगा. दिन की शुरुआत पारिवारिक मामलों में व्यस्तता के साथ हो सकती है, जबकि बाद का समय शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता के लिए बेहतर रहेगा.

करियर और कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा लोगों को सुबह पारिवारिक और कार्य जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना पड़ सकता है. वरिष्ठ आपकी अनुशासन और बारीकी से काम करने की क्षमता की सराहना कर सकते हैं. दोपहर के बाद रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भविष्य में लाभ दे सकती हैं. व्यापार में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. घर से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

पारिवारिक जीवन

घर का वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

लंबे समय तक बैठकर काम करने से कमर के निचले हिस्से में तनाव हो सकता है.

उपाय

भगवान श्री गणेश को मोदक अर्पित करें और तुलसी में जल चढ़ाएं.

शुभ रंग

हरा.

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