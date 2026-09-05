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Aries Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: व्यापार में बनेंगे नए संपर्क, बचत को प्राथमिकता देना रहेगा बेहतर

Aries Horoscope Today 05 September 2026, Mesh Rashifal: आज बचत को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. प्रस्तुति के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. पुराने ग्राहक को दोबारा प्रस्ताव भेजना या किसी नए बाजार के बारे में जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा. गोपनीय बात साझा करने से पहले सोच लें.

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Aries Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: व्यापार में बनेंगे नए संपर्क, बचत को प्राथमिकता देना रहेगा बेहतर
Aries Aaj Ka Rashifal 05 September 2026 | Mesh Horoscope Today
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Aries Horoscope Today 05 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज दिन की शुरुआत आपके लिए धन और वाणी से जुड़े मामलों से होगी, क्योंकि सुबह लगभग सवा दस बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. इसके बाद तीसरे भाव में प्रवेश करते ही दिन का रुख बातचीत, प्रयास, संपर्क और अपने दम पर काम आगे बढ़ाने की ओर बदल जाएगा. इसलिए सुबह का समय आर्थिक फैसलों के लिए और दोपहर के बाद का समय सक्रियता बढ़ाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. सुबह किसी भुगतान, खरीदारी या पारिवारिक खर्च को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है.

पैसा हाथ में आते ही किसी बड़ी वस्तु पर खर्च करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आज बचत को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. विशेषकर ऐसी खरीदारी से बचें जिसकी जरूरत अभी नहीं है. किसी व्यक्ति को उधार देने का विचार हो तो वापसी की निश्चितता देखे बिना फैसला न करें. दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा काफी अलग दिखाई देगी. किसी रुके हुए काम को स्वयं आगे बढ़ाने का साहस आएगा.

नौकरी में ईमेल, फोन कॉल, बैठक या प्रस्तुति के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. आपकी पहल को महत्व मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में भेजा गया संदेश या अधूरी जानकारी आपकी स्थिति कमजोर कर सकती है. हर महत्वपूर्ण बातचीत के बाद जरूरी बातों की पुष्टि कर लें. व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं. पुराने ग्राहक को दोबारा प्रस्ताव भेजना या किसी नए बाजार के बारे में जानकारी जुटाना उपयोगी रहेगा. हालांकि केवल बातचीत को पक्का सौदा न समझें. भुगतान, डिलीवरी और जिम्मेदारियों की शर्त स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें.

छोटे भाई-बहन या किसी करीबी परिचित से जुड़ा विषय भी सामने आ सकता है. आपकी सलाह उपयोगी रहेगी, लेकिन सामने वाले के निर्णय पर दबाव डालने से बचें. मित्रों के बीच किसी चर्चा में आपका उत्साह आपको जरूरत से ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है. गोपनीय बात साझा करने से पहले सोच लें. छोटी दूरी की यात्रा या अचानक बाहर जाने की स्थिति बन सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी में समय बचाने की कोशिश उल्टा परेशानी बढ़ा सकती है. दिन के दूसरे हिस्से में मानसिक चंचलता बढ़ सकती है. कई काम एक साथ पकड़ने की बजाय दो महत्वपूर्ण कार्य चुनें. लगातार फोन और संदेशों में उलझे रहने से ध्यान भटक सकता है.


उपाय: सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें. शाम को घर की पश्चिम दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाएं.
शुभ रंग: ईंट जैसा लाल.

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