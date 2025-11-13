पैदा होते ही बूढ़ी हो गई बच्ची! इस दर्द भरी दासता को सुन कर फट पड़ेगा कलेजा

Zara Hartshorn Born with rare disease: सोचिए…अगर कोई बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा दिखे तो? ब्रिटेन की जारा हार्टशोर्न (Zara Hartshorn) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. बचपन में जब बाकी बच्चे खिलखिला रहे थे, तब जारा अपने चेहरे की झुर्रियों से जूझ रही थीं. स्कूल में बच्चे उन्हें देखकर चिढ़ाते 'दादी आई, नानी आई'. यही नहीं सड़क पर लोग उन्हें मुड़-मुड़कर देखने लगते. उनकी मां ट्रेसी को कई बार लोग उनकी बड़ी बहन समझ बैठते थे, लेकिन इन तानों और नजरों के पीछे छिपी थी एक बेहद दुर्लभ और डरावनी बीमारी की कहानी.

ये भी पढ़ें:- कोमा से लौटी महिला ने सुनाई मौत के पार की सच्चाई...ना स्वर्ग के दरवाजे, बस एक सुनहरी रोशनी

एक में से 10 लाख को होती है ये बीमारी (girl looks old viral story)

जारा को लिपोडिस्ट्रॉफी (Lipodystrophy) नाम की रेयर बीमारी थी, जो 10 लाख में सिर्फ एक इंसान को होती है. इस बीमारी में शरीर की फैट सेल्स खत्म हो जाती हैं, जिससे इंसान अपनी असली उम्र से कई गुना बड़ा दिखने लगता है. ये बीमारी उन्हें अपनी मां से विरासत में मिली. जारा की मां को भी यही बीमारी थी, लेकिन उनमें इसके लक्षण हल्के थे. जन्म के वक्त जारा बिल्कुल हेल्दी थीं, लेकिन चार साल की उम्र तक उनकी स्किन ढीली पड़ने लगी और 8 साल की उम्र में वो किसी 60 साल की महिला जैसी दिखने लगीं. इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वक्त के साथ यह दिल, लिवर और किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकती है.

ये भी पढ़ें:- भगवान ने इस भाई को भेजा है...मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर रात 1 बजे 'चमत्कार', मंजर देख कांपी हर एक की रूह

ये भी पढ़ें:- रील के चक्कर में सड़क पर हवाबाजी कर रही थी लड़की, अगले पल जो हुआ उसे देख लोग बोले- पापा की परी उड़ने चली

आईने में देखकर रोती थीं जारा (rare disease Lipodystrophy)

जारा का बचपन दर्द से भरा था. बचपन में ही जारा ने महसूस किया कि लोग उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं. कई बार तो उनके अपने रिश्तेदार भी उन्हें 'अलग' मानते थे. वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करतीं, 'क्या मैं कभी नॉर्मल दिख पाऊंगी?' वो खुद से सवाल करतीं, 'कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? मुझसे शादी कौन करेगा?' उनकी किडनी भी 14 साल की उम्र में डैमेज होने लगी थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें हारने नहीं दिया. जारा का सपना था एक बार फिर खुद को पहचानना, खुद से प्यार करना.

ये भी पढ़ें:- किराए के घर में भर जाता था गटर का पानी, देख रो पड़ती थी मां, बेटे ने किया कुछ ऐसा..लोग बोले- बेटा हो तो ऐसा

16 साल की उम्र में 'चमत्कार' 8 घंटे की सर्जरी ने बदल दी जिंदगी (8-year-old looks 60)

जब जारा की कहानी मीडिया में पहुंची, तो कुछ डॉक्टरों ने उनकी मदद करने का फैसला लिया. 8 घंटे लंबी सर्जरी के दौरान उनके चेहरे से 3 किलो एक्स्ट्रा स्किन निकाली गई. जब पट्टी हटी, तो जारा की मां की आंखें भर आईं. 8 घंटे लंबी इस सर्जरी के बाद जब जारा ने पहली बार खुद को आईने में देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे. उनकी बेटी अब एक नॉर्मल टीनएजर जैसी दिख रही थी. आज दोनों मां-बेटी सर्जरी के बाद एक खुशहाल और सामान्य जिंदगी जी रही हैं.

ये भी पढ़ें:- लड़के को था कैंसर, लड़की को चाहिए थी किडनी...बस इस शर्त पर दोनों ने कर ली शादी