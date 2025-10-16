विज्ञापन
भगवान ने इस भाई को भेजा है...मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर रात 1 बजे 'चमत्कार', मंजर देख कांपी हर एक की रूह

सोशल मीडिया पर इन दिनों प्लेटफॉर्म पर बच्चे की डिलीवरी का एक वीडियो हर किसी का दिल छू रहा है. हाल ही में मुंबई के राम मंदिर स्टेशन पर देर रात एक शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए प्लेटफॉर्म पर बच्चे की डिलीवरी कराई, जिसे लोग अब 'रियल हीरो' कहकर सलाम कर रहे हैं.

मुंबई की वो रात जिसने सबको रुला दिया, दर्द से तड़प रही थी महिला, अजनबी ने प्लेटफॉर्म पर कराई बच्चे की डिलीवरी

Real Hero Viral Story: मुंबई के राम मंदिर स्टेशन (Ram Mandir Station) पर देर रात जो हुआ, उसने हर किसी को इंसानियत पर यकीन दिला दिया. रात के करीब 1 बजे एक महिला को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ. ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई, कोई समझ नहीं पा रहा था क्या करें? तभी भीड़ में से एक शख्स आगे आया, जिसने बिना किसी मेडिकल अनुभव के, हिम्मत दिखाकर महिला की जान और उसके बच्चे (baby delivery) दोनों को बचा लिया.

'उस वक्त लगा खुद भगवान ने भेजा हो उसे..' (trending Mumbai news)

घटना के गवाह मनजीत ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'उस पल ऐसा लगा जैसे खुद भगवान (real hero viral story) ने इस भाई को वहीं भेजा था.' महिला की हालत नाज़ुक थी. बच्चा आधा बाहर आ चुका था, लेकिन उस व्यक्ति ने बिना देर किए ट्रेन की इमरजेंसी चैन खींची, ताकि ट्रेन रुक सके और मदद की जा सके. वो डरा हुआ था, पर उसके दिल (Real Hero Viral Video) में बस एक ही ख्याल था...'किसी तरह इस मां-बच्चे की जान बचानी है.'

वीडियो कॉल पर डॉक्टर से ली मदद (real hero man Mumbai)

वह व्यक्ति खुद वीडियो में कहता नजर आता है, 'पहली बार किया है जिंदगी में... बहुत डर लग रहा था, लेकिन वीडियो कॉल पर डॉक्टर मैडम ने बताया क्या करना है.' दरअसल, मौके पर मौजूद लोगों ने कई डॉक्टरों को कॉल किया, पर एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी. आखिरकार एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल के ज़रिए पूरी प्रक्रिया बताई और उसी के निर्देशों पर उसने सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई.

अस्पताल ने क्यों किया था मना? (Mumbai Baby Delivery)

गवाहों के मुताबिक, महिला को पहले एक अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां मदद करने से मना कर दिया गया. परिवार बेबस होकर उसे फिर ट्रेन में बैठा रहा था और तभी यह 'चमत्कार' हुआ. मनजीत ने लिखा, 'अगर वह शख्स वहां न होता, तो शायद दोनों की जान चली जाती.' उसके बाद सबने मिलकर मां और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं.

सोशल मीडिया पर छा गया 'रियल हीरो'(Mumbai viral video)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग भावुक हो उठे. किसी ने लिखा, 'ऐसे लोग अब बहुत कम मिलते हैं.' दूसरे ने लिखा, 'हीरो वही, जो वक्त पर इंसानियत निभा दे.' उस अनजान व्यक्ति को आज पूरा इंटरनेट सलाम कर रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

