रील के चक्कर में सड़क पर हवाबाजी कर रही थी लड़की, अगले पल जो हुआ उसे देख लोग बोले- पापा की परी उड़ने चली

Trending Bike Stunt Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की स्ंटटबाजी करती नजर आ रही है, लेकिन उसके अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर लोग नसीहत के साथ-साथ हंसी उड़ाते हुए खूब मौज भी ले रहे हैं.

इंस्टा रील बनाने के चक्कर में लड़की ने छोड़ा हैंडल, फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया

Girl Who Perform Stunt On Bike: सोशल मीडिया का जमाना है, जहां हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड जन्म लेता है. इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का क्रेज अब इस कदर बढ़ गया है कि हर कोई 'कंटेंट क्रिएटर' बनने की होड़ में है, पर कभी-कभी ये रील्स 'रियल लाइफ' में बड़ा सबक दे जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंस्टा पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बाइक पर स्टंट करने की कोशिश करती दिखती है. कैमरा ऑन है, म्यूजिक चल रहा है और लड़की पूरे जोश में हैंडल छोड़कर बाइक दौड़ा रही है, मानो किसी फिल्म की हीरोइन बन गई हो.

जब रील बन गई असली हादसा (Bike Stunt Video)

शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट चल रहा थ, लेकिन कहते हैं न सोशल मीडिया की दुनिया में सेकंड भर की गलती भी जिंदगीभर की सीख बन जाती है. जैसे ही लड़की ने दोबारा हैंडल पकड़ने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ गया. बाइक डगमगाई और देखते ही देखते वह सड़क पर जा गिरी. उसके पीछे आ रहे दो युवक भी उसकी बाइक से टकराकर गिर पड़े. कुछ सेकंड का वीडियो अब लाखों बार देखा जा चुका है और लोग कह रहे हैं, 'फेम के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है.'

सोशल मीडिया पर हंगामा (Girl Bike Stunt)

वीडियो इंस्टाग्राम पर m_r_indian_editor नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जिस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, 'यह रील नहीं, चेतावनी है', तो किसी ने कहा, 'बिना हैंडल फेम नहीं मिलती, चोट जरूर मिलती है.' खुशकिस्मती से लड़की को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ा मैसेज बन गई है कि वायरल होना सबकुछ नहीं, सुरक्षित रहना जरूरी है.

सीख जो सबको याद रखनी चाहिए (hands free bike video)

सोशल मीडिया मनोरंजन का प्लेटफॉर्म है, स्टंट शो नहीं. रील्स जरूर बनाइए, लेकिन सोच-समझकर. क्रिएटिविटी वही कहलाती है जो दूसरों को प्रेरित करे, न कि खतरे में डाले. इस वीडियो ने एक बार फिर साबित किया कि 'कभी-कभी लाइक्स की दौड़, लाइफ से भी महंगी पड़ जाती है.'

