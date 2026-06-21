Yoga Day 2026: हाथियों की पीठ पर बैठकर किया योग, वीडियो वायरल होते ही लोगों ने पूछा- क्या ये सही है?

योग दिवस पर देशभर में लोगों ने अलग-अलग अंदाज में योग किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है. दरअसल, इस वीडियो में कुछ लोग नदी के बीच खड़े हाथियों की पीठ पर बैठकर योग करते नजर आ रहे हैं. जबकि कुछ लोग नदी किनारे जमीन पर योग कर रहे हैं. नेचर के बीच यह अनोखा नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. योग करते लोगों का वीडियो यूजर को काफी पंसद आ रहा है. हालांकि, कुछ लोग जानवरों के इस्तेमाल को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं.

हाथियों की पीठ पर योग का अनोखा नजारा

जानकारी के अनुसार, इस वीडियो को Parveen Kaswan (IFS) ने अपने 'एक्स' अकाउंट @ParveenKaswan पर शेयर किया है. वीडियो में कई हाथी नदी के पानी में खड़े दिखाई दे रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठे लोग योगा करते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आसपास मौजूद अन्य लोग भी जमीन पर योग करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए परवीन कासवान ने कैप्शन में लिखा, "Somewhere in the remote corners of the country. A harmony with nature and legacy of generations." यानी देश के किसी दूरदराज इलाके में प्रकृति और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का सुंदर मेल देखने को मिला.

लोगों को पसंद आ रहा वायरल वीडियो

बता दें कि वीडियो सामने आते ही हजारों लोगों ने इसे पसंद कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे योग दिवस का अनोखा और यादगार नजारा बताया. एक यूजर ने लिखा, "Happy International Day of Yoga." वहीं दूसरे ने कहा, "Very Nice."

वीडियो पर कुछ लोगों ने उठाए सवाल

हालांकि, सभी लोग इस नजारे से सहमत नहीं दिखे. एक यूजर ने लिखा, "आज के बाद हाथी भी रोजाना योग करेंगे." वहीं एक अन्य ने सवाल उठाते हुए कहा, "Harmony while sitting on Elephant's back?" कुछ लोगों का मानना था कि योग और प्रकृति का मैसेज अच्छा है, लेकिन इसमें जानवरों को शामिल करने को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए.

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