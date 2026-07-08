2,72,31,00,00,000 लागत से बना ये है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज

1915 Canakkale Bridge: तुर्की में बना '1915 Canakkale Bridge' आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. 2023 मीटर लंबा यह सस्पेंशन ब्रिज न सिर्फ लंबाई में सबसे आगे है, बल्कि इसकी तकनीक और बनावट देखने वालों को हैरान कर देती है.

इंजीनियरिंग का बेजोड़ करिश्मा (Marvel of Engineering)

यह विशालकाय ढांचा यूरोप को सीधे एशिया से जोड़ता है. पहले जो दूरी तय करने के लिए लोगों को फेरी का इंतजार करना पड़ता था, अब वो रास्ता चंद मिनटों में पार हो जाता है. यह ब्रिज व्यापार और पर्यटन के लिए एक नई लाइफलाइन साबित हो रहा है.

क्यों खास है यह पुल? (Why is this bridge special?)

इसकी लंबाई 2023 मीटर रखने के पीछे एक खास मकसद है, जो तुर्की गणराज्य की स्थापना की 100वीं सालगिरह का प्रतीक है. इसे बनाने में करीब 2.5 बिलियन यूरो यानी 2.72 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई है.

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सुरक्षा और आधुनिक तकनीक (Advanced Technology and Safety)

भूकंप और तेज हवाओं को झेलने के लिए इसे बेहद मजबूत स्टील केबल्स और एडवांस स्ट्रक्चर से तैयार किया गया है. तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताया है, जो वास्तव में विकास की एक नई इबारत लिख रहा है. 1915 Canakkale Bridge सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच का एक मजबूत बंधन है. यह साबित करता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसानी दूरियों को कैसे मिटाया जा सकता है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)