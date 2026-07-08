109 साल पहले पिकनिक मनाने गए लोगों की इस फोटो ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, दिखा कुछ ऐसा देख चकरा जाएगा दिमाग

Viral Picnic Photo: क्या आप यकीन करेंगे कि साल 1917 में कोई व्यक्ति आज के दौर के कपड़े पहनकर घूम रहा था. इंटरनेट पर इन दिनों एक पुरानी तस्वीर जमकर चर्चा बटोर रही है, जिसे 'लास्ट पिकनिक' कहा जाता है. इस फोटो में कुछ लोग पहाड़ी पर बैठे पिकनिक का आनंद लेते दिख रहे हैं. सभी ने उस दौर के हिसाब से लंबी स्कर्ट और सूट पहने हुए हैं.
तस्वीर का वो रहस्यमयी किरदार (The Mystery Man in 1917 Photo)
हैरानी की बात ये है कि सबके बीच एक युवक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने खड़ा है. उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका पूरा अंदाज 21वीं सदी के किसी लड़के जैसा लगता है. वहां मौजूद अन्य लोग भी उसे बड़े अजीब ढंग से देख रहे हैं. जैसे कि वे खुद उसकी मौजूदगी से हैरान और परेशान हों.
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आखिर क्या है सच्चाई (Decoding the Time Travel Theory)
सोशल मीडिया पर इसे लेकर दो खेमे बंट गए हैं. कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का पुख्ता सबूत मान रहे हैं. वहीं कुछ का मानना है कि ये सिर्फ एक एडिट की गई तस्वीर हो सकती है. इतिहासकार भी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि, उस जमाने में ऐसे कपड़ों का चलन बिल्कुल नहीं था.
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भविष्य की ओर इशारा (Is Time Travel Possible)
यह पहली बार नहीं है जब पुरानी तस्वीरों में आधुनिक चीजें दिखाई दी हों. इससे पहले भी कई बार मोबाइल या आधुनिक गैजेट्स वाली पुरानी फोटो वायरल हुई हैं. इस फोटो ने विज्ञान और कल्पना के बीच एक नई बहस छेड़ दी है. फिलहाल इस तस्वीर की बारीकी से जांच की जा रही है. यह तस्वीर सच में किसी टाइम ट्रैवलर की है या बस संयोग, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसने लोगों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है.
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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
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