ये है दुनिया की सबसे मोटी पैंथर, वीडियो देख लोग बोले- क्या कोई इंसान निगल कर बैठी है

Is This the Fattest Panther in the World: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पैंथर की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसे 'दुनिया की सबसे मोटी पैंथर' कहा जा रहा है. यह पैंथर चीन के चेंगदू चिड़ियाघर में है और इसके भारी-भरकम शरीर को देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने चिड़ियाघर प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. चिड़ियाघर के मुताबिक, यह एक बूढ़ी मादा पैंथर है और यह गर्भवती नहीं है. जू प्राशासन ने कहा है कि, इस मदा पैंथर का मेटाबॉलिज्म और फिजिकल स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसलिए उसे डाइट पर रखा गया है.

कैसे वायरल हुआ पैंथर का वीडियो (Overweight Panther in Chengdu Zoo)

इस पैंथर का वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया और लोगों ने इसके अस्वस्थ वजन को लेकर चिंता जताई. कई लोगों ने चिड़ियाघर पर सही आहार न देने और जानवरों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने कहा, मैं जोर से हंस पड़ा. मुझे लगा कि यह गर्भवती है, लेकिन यह तो मोटापे का शिकार है. वहीं कुछ लोगों ने तो मजाक में कहा, क्या इसने कोई इंसान खा लिया है? कुछ लोगों ने चिड़ियाघर पर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और जांच की मांग की है.

यहां देखें वीडियो

पैंथर के वजन पर उठे सवाल (viral panther video)

विशेषज्ञों के मुताबिक, पैंथर का इतना ज्यादा वजन होना सामान्य नहीं है. आमतौर पर जंगल में रहने वाले पैंथर फिट और सक्रिय होते हैं, लेकिन इस चिड़ियाघर में रहने वाली पैंथर का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है. यह सवाल खड़ा करता है कि उसे किस तरह का खाना दिया जा रहा है और क्या उसकी सही देखभाल हो रही है. चिड़ियाघर के कर्मचारियों का कहना है कि, हम उसके खाने की मात्रा कम कर रहे हैं. इसके तहत उसके खाने में से बीफ और दूसरी चीजें कम कर दी गई हैं. हालांकि, इस पैंथर की हालत देखने के बाद लोगों को लगता है कि चिड़ियाघर में जानवरों को जरूरत से ज्यादा खिलाया जा रहा है.

क्या ज्यादा खाना खाने से मोटी हुई पैंथर? (Chengdu Zoo China)

कई लोगों ने आशंका जताई है कि यह पैंथर जरूरत से ज्यादा खाना खाने और कम शारीरिक गतिविधियों की वजह से मोटी हो गई है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या इसने इंसानों को भी खा लिया है. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजाक में ले रहे हैं, तो कुछ लोग चिड़ियाघर प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. कई एनिमल लवर्स ने चिड़ियाघर से इस पैंथर की सेहत पर ध्यान देने की मांग की है.

