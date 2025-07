आधी रात में दो तेंदुए के साथ वॉक पर निकला ब्लैक पैंथर, नीलगिरि की पहाड़ियों पर दिखा अद्भुत नज़ारा

Bagheera Night Walk With Two Leopards: हम सभी जानते हैं कि ब्लैक पैंथर और तेंदुए की गिनती दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों में की जाती है और इन दोनों को एक साथ देखना काफी दुर्लभ होता है, वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ब्लैक पैंथर को दो तेंदुओं के साथ सड़क पर टहलते हुए देखा जा रहा है. बता दें, यह नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है.



ऐसे में वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा- बघीरा (Bagheera) अपने दोस्तों के साथ सैर पर निकला है. बता दें, बघीरा मोगली कहानियों में काल्पनिक किरदार है जो एक ब्लैक पैंथर होता है.



जानें- कहां का है वीडियो



ये वीडियो तमिलनाडु के नीलगिरी में 16 जुलाई को सुबह करीब 2 बजे का है, जब यह दुर्लभ दृश्य देखने को मिला. जिसमें ब्लैक पैंथर, दो अन्य तेंदुओं के साथ सड़क पर टहल रहा है. सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पल कैद हो गया. वहीं लोगों ने वीडियो को देखकर कहा कि ब्लैक पैंथर और और तेंदुए का एक साथ देखना काफी दुर्लभ है.



Bagheera (black panther) and other friends for night walk on the roads of Nilgiris. What a rare thing. pic.twitter.com/NtaNSlWUAp