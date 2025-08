IND vs ENG, 5th Test: 'सच्चा योद्धा है...' जो रूट ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का अविश्वसनीय गेंदबाज

Who is true warrior of World cricket: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का सच्चा योद्धा मानते हैं. बता दें कि ओवल टेस्ट मैच (IND vs ENG, 5th Test) के चौथे दिन जब खेल खत्म हुआ तो रूट ने प्रेस से बात करते हुए उस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय दी. रूट ने सिराज (Root on Mohammed Siraj) को विश्व क्रिकेट का सच्चा योद्दा करार दिया है. प्रेस से बात करते हुए रूट ने कहा कि, ह एक सच्चा योद्धा है..जो अपनी टीम के लिए 100 फीसदी से ज्यादा देता है.

रूट ने सिराज को लेकर आगे कहा, "वह एक चरित्रवान, वह एक सच्चा योद्धा है.. वह ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में चाहते हैं; वह इसी तरह का चरित्र है. वह भारत के लिए अपना सब कुछ देता है, और इसका श्रेय उसे जाता है, जिस तरह से वह क्रिकेट को अपनाता है. कभी-कभी उसमें एक बनावटी गुस्सा आ जाता है, जिसे मैं साफ़ देख सकता हूं. वह वास्तव में एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत करता है. वह एक बहुत ही कुशल खिलाड़ी है. यही कारण है कि उसने इतने सारे विकेट लिए हैं. "

बता दें कि इस सीरीज में सीराज ने 1000+ गेंद फेंककर इतिहास रच दिया है. अपने टेस्ट करियर में सिराज ने पहली बार यह कमाल किया है. इस सीरीज में सिराज ने अबतक 5 मैचों में कुल 1088 गेंदें फेंकी है. इस दौरान उन्होंने 36.85 की औसत के साथ 737 रन खर्च करने में सफलता हासिल की है.

सिराज के नाम 20 विकेट दर्ज है. सिराज इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. सिराज एक टेस्ट सीरीज में 1000 से अधिक गेंदें डालने वाले कुल 28वें भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं