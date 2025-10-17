विज्ञापन
चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी थी महिला, अचानक सामने से आ रही ट्रेन पर दे मारा पत्थर, देख हक्के बक्के रह गए लोग

Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. हैरान कर देने वाले इस वीडियो में एक महिला ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सामने से आ रही तेज़ रफ्तार ट्रेन पर पत्थर फेंकती नजर आ रही है.

Woman Throws Stone At Train: सोचिए क्या हो अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हों, खिड़की के बाहर नज़ारा देख रहे हों और अचानक कोई सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंक दे. यकीनन आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. ऐसा ही चौंकाने वाला नज़ारा एक वायरल वीडियो में देखा गया, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में एक महिला चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है, जबकि सामने से दूसरी तेज़ रफ्तार ट्रेन (train attack video) आ रही होती है. जैसे ही ट्रेन करीब आती है, वह उस पर पत्थर फेंक देती है और ये खतरनाक हरकत कैमरे में कैद हो जाती है.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (train incident india)

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया है. लोगों ने इस महिला (woman viral video) की हरकत को 'खतरनाक', 'गैरजिम्मेदाराना' और 'जानलेवा स्टंट' बताया. कई यूजर्स ने कहा, 'ये कोई मनोरंजन नहीं, अपराध है.' कुछ ने मज़ाक में तो कुछ ने गुस्से में लिखा कि, अगर पत्थर किसी यात्री (woman throws stone viral) को लग जाता, तो यह वीडियो 'वायरल नहीं, दुर्घटना. बन जाता.

यहां देखें वीडियो

रेलवे नियमों का खुला उल्लंघन (train passenger misbehavior)

  • रेलवे सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होना या बाहर झांकना पहले से ही मना है.
  • ऐसे में सामने से आती ट्रेन पर पत्थर फेंकना न सिर्फ सुरक्षा के नियमों (dangerous train act) का उल्लंघन है, बल्कि कानूनी अपराध भी है.
  • अगर ये पत्थर किसी खिड़की के शीशे से टकरा जाता या किसी यात्री को लगता, तो गंभीर चोट या जान का खतरा (railway rules violation) हो सकता था.

