महिला का अजीबोगरीब कारनामा...पहले खुद से की शादी और फिर खुद को ही दे दिया तलाक, नहीं भाया अपना ही साथ!

Self marriage: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखी कहानी चर्चा में है. ब्राजील की कंटेंट क्रिएटर Suellen Carey ने साल 2023 में खुद से ही शादी रचाई थी. उस वक्त यह Self Marriage यानी Sologamy की खबर जमकर वायरल हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक 36 साल की उम्र में सुएलन ने लंदन में सफेद गाउन पहनकर पूरे रस्मों रिवाजों के साथ खुद से शादी की.

खुद से शादी का फैसला (Decision to Marry Herself)

उनका कहना था कि, वह सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना चाहती हैं. उस समय उन्होंने कहा था कि यह कदम खुद को प्राथमिकता देने का तरीका है. इस अनोखे फैसले पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई थीं. कुछ लोगों ने इसे आत्म सम्मान का प्रतीक बताया, तो कुछ ने इसे अजीब करार दिया.

कहानी में आया ट्विस्ट (Twist in the Story)

लेकिन कुछ समय बाद कहानी में नया मोड़ आ गया. सुएलन ने महसूस किया कि वह खुद के साथ लंबे समय तक खुश नहीं रह पा रहीं. उन्होंने यहां तक बताया कि उन्होंने कपल थेरेपी सेशन भी लिए, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिला. आखिरकार उन्होंने खुद को ही तलाक देने का फैसला किया. उनका कहना था कि शादी के बाद वह खुद से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखने लगी थीं. जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हुईं तो मायूसी बढ़ती गई.सोशल मीडिया के दौर में ऐसे फैसले चर्चा जरूर बनते हैं, लेकिन यह याद दिलाते हैं कि खुद से रिश्ता भी समझदारी और संतुलन मांगता है.

