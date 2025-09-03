लड़की ने घर पर बनाई ऐसी खूबसूरत ड्रेस, वायरल Video देख उर्फी जावेद ने कहा- मेरे लिए भी तैयार कर दो

अतरंगी और रीविलिंग ड्रेस से चर्चा में रहने वाली उर्फी जावेद का ही असर है, जो सोशल मीडिया पर लड़कियां तरह-तरह की ड्रेस बनाकर शो कर रही हैं. आए दिन कोई ना कोई लड़की अपनी नई ड्रेस तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर दिखाने आ जाती है. भले ही उर्फी जावेद का अभिनय करियर खास ना हो, लेकिन उनके अजीबो-गरीब फैशन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहचान मिली है. अब इस कड़ी में एक लड़की ने ऐसी ड्रेस बनाई है, जिसके लिए खुद उर्फी जावेद ने भी ऑर्डर कर दिया है. इस लड़की की ड्रेस भले ही ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है. किसी फैशन डिजाइनर के दिमाग में ऐसा आइडिया कभी आया भी नहीं होगा.

ड्रेस देख उर्फी जावेद हुईं शॉक्ड (Woman Creates Outstanding Outfit)



इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे यह लड़की काले और लाल रंग की कंट्रास्ट ड्रेस को छत पर खड़ी होकर फ्लॉन्ट कर रही है. उसके हाथ में एक सर्कल है, जिसके जरिए वह अपनी ड्रेस को आगे-पीछे-ऊपर-नीचे घुमा रही है और अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है. लड़की की यह ड्रेस किसी खिले हुए फूल से कम नहीं लग रही है. इस ड्रेस की बदौलत ही इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने कर दिया है और कमेंट बॉक्स में लोगों ने इस लड़की की जमकर तारीफ की है. यहां तक कि उर्फी जावेद भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाईं.

जनता ने कहा मेट गाला जाओ (Woman Outstanding Outfit Viral Video)



उर्फी जावेद ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा है, ऐसी एक ड्रेस मेरे लिए भी तैयार कर दो प्लीज'. ना सिर्फ उर्फी बल्कि कई लड़कियों ने इस ड्रेस की मांग की है. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स 'वाओ क्या ड्रेस है' कमेंट से भर चुका है. कईयों ने लड़की को सलाह दी है कि वह एक स्टूडियो सेटअप का इंतजाम करें और अच्छे-अच्छे फोटोशूट कराकर वीडियो और फोटो शेयर करें. कमेंट्स की बात करें तो एक ने लिखा है, अगली बार आप मेट गाला में जाना'. दूसरे ने लिखा है, क्या क्रिएटिविटी है, उर्फी जावेद भी पीछे छोड़ दी'. तीसरे ने लिखा है, भगवान करे आपका टैलेंट आपको बहुत आगे ले जाए. लड़की की ड्रेस क्रिएटिविटी पर लोग ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.

