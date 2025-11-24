विज्ञापन
कुकर फटने का डर खत्म! ढक्कन पर थोड़ा तेल लगाने से होते हैं ये बड़े फायदे, शिप्रा राय ने बताया आसान नुस्खा

Cooker blast hone se kaise bachaye : अच्छी खबर यह है कि कंटेंट क्रिएटर शिप्रा राय ने एक बेहद सरल लेकिन असरदार तरीका बताया है, जिससे आपका कुकर हमेशा सुरक्षित रहेगा और उसकी उम्र बढ़ जाएगी.

Cooker blast oil hack : हमारी भारतीय रसोई में प्रेशर कुकर कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं. यह हमारा समय बचाता है और खाना पकाने को आसान बनाता है. लेकिन, प्रेशर कुकर से जुड़ी दुर्घटनाओं या कुकर फटने का डर हम सबके मन में बना रहता है. ज्यादातर हादसे कुकर की सही देखभाल न करने के कारण होते हैं. अच्छी खबर यह है कि कंटेंट क्रिएटर शिप्रा राय ने एक बेहद सरल लेकिन असरदार तरीका बताया है, जिससे आपका कुकर हमेशा सुरक्षित रहेगा और उसकी उम्र बढ़ जाएगी. तो चलिए जानते हैं उस नुस्खे के बारे में...

शिप्रा राय का नुस्खा है, प्रेशर कुकर के ढक्कन पर, खासकर सीटी के छेद (Whistle Hole) पर, सरसों का तेल लगाना.

कुकक के ढक्कन पर तेल लगाने के फायदे - Benefits of applying oil on the lid of the cooker

असल में, जब हम खाना बनाते हैं, तो भाप के साथ खाने के महीन कण या तेल के छींटे अक्सर सीटी के छोटे से छेद में सूखकर जम जाते हैं. यह जमावट धीरे-धीरे छेद को आंशिक रूप से या पूरी तरह से जाम कर देती है. जब सीटी का छेद जाम हो जाता है, तो कुकर के अंदर दबाव (Pressure) बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. यही वो स्थिति होती है जब कुकर फटने या सेफ्टी वाल्व के डैमेज होने का खतरा पैदा हो जाता है.

तेल का कमाल

तेल डालने से सीटी का छेद चिकना और साफ रहता है. यह जमी हुई गंदगी को ढीला करने में मदद करता है, जिससे वह आसानी से निकल जाती है. तेल डालना केवल चिकनाई देने के लिए नहीं है, बल्कि फंसी हुई गंदगी को निकालने का पहला कदम है.

सफाई का आसान तरीका

सीटी के छेद पर तेल डालने के बाद, आपको बस एक पतली पिन या सुई लेनी है. इस पिन को छेद में डालकर सावधानी से घुमाएं और अंदर जमी हुई गंदगी को खुरच कर बाहर निकालें. ढक्कन के नीचे वाले हिस्से से भी इस छेद को साफ करना न भूलें. यह छोटी सी आदत सीटी को जाम होने से बचाती है और भाप को आसानी से बाहर निकलने देती है, जिससे कुकर का प्रेशर हमेशा संतुलित रहता है.

इन बातों का भी ध्यान रखें

शिप्रा राय का यह नुस्खा सुरक्षा का एक हिस्सा है. कुकर को फटने से बचाने के लिए ढक्कन के बाकी हिस्सों को भी चेक करते रहें-

  • हमेशा देखें कि ढक्कन पर लगी गैस्केट टाइट (Rubber Gasket) और लचीली है. ढीली या कटी हुई गैस्केट को तुरंत बदल दें.
  • यह कुकर का सबसे अहम सुरक्षा उपकरण है. सुनिश्चित करें कि वाल्व का छेद साफ है और वह खराब नहीं हुआ है. खराब होने पर इसे तुरंत बदलवा दें.
  • कुकर में हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी डालें. कम पानी होने से प्रेशर अचानक बढ़ सकता है. कुकर को उसकी क्षमता से अधिक न भरें.
  • अगर आप नियमित रूप से इन बातों का ध्यान रखेंगे, खासकर तेल डालकर सीटी के छेद को साफ रखेंगे, तो आप कुकिंग के दौरान होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं से हमेशा बचे रहेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

