हाथों से अकेले नदी साफ करने वाला ‘बिट्टू तबाही’ कौन है? जानिए असली नाम और पूरी कहानी

राजगढ जिले के ब्यावरा में रहने वाले बिट्टू तबाही का असली नाम बिट्टू सिंह रघुवंशी है. वह मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा का निवासी है. महज 20 साल की उम्र में उसने ऐसा काम किया है, जो अक्सर बड़े अभियान भी नहीं कर पाते. वह बिना किसी सरकारी मदद के लगातार नदी की सफाई में जुटा हुआ है.

आनंद महिंद्रा को कहा धन्‍यवाद

बिट्टू की अनोखी कहानी ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. 20 वर्षीय युवक बिट्टू तबाही, जिसने अकेले दम पर अजनार नदी की सफाई का बीड़ा उठाया और आलोचनाओं के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रच दिया. उसकी मेहनत को तब बड़ा मंच मिला, जब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उसे उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने न केवल बिट्टू की पहचान बढ़ाई, बल्कि समाज के नजरिए को भी बदल दिया. अब बिट्टू बेहद खुश है उसने इसे जीवन का एक भावुक पल बताया है. उसने आनंद महिंद्रा को धन्‍यवाद कहा है. उसने कहा कि नदी में गंदगी देखकर उसे बहुत दुख होता था, साफ नदी के लिए उसने कई दिनों तक अथक मेहनत की है.

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बिट्टू की अनोखी कहानी ने पूरे देश का ध्यान खींचा है, 20 वर्षीय युवक बिट्टू तबाही ने अकेले दम पर अजनार नदी की सफाई का बीड़ा उठाया और आलोचनाओं के बावजूद अपनी जिद और मेहनत से इतिहास रच दिया, उसकी इस पहल को तब बड़ा मंच मिला, जब महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने उस पर सोशल… pic.twitter.com/RpoSe0HDa3 — NDTV India (@ndtvindia) March 31, 2026

जिद से रच दिया इतिहास

बिट्टू का कहना है कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि मुझे सुबह फिर से सफाई करने जाना है. घर से जल्‍दी निकलकर मैं सफाई में लगा रहता था. इस दौरान मुझे लोगों की आलोचना भी सुनने को मिली कि मैं यह सब केवल सोशल मीडिया में लाइक्‍स और कमेंट्स के लिए करता हूं. यह कहानी सिर्फ एक युवक की मेहनत की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बदलाव की शुरुआत करती है. जिस काम को लोग शुरुआत में दिखावा समझ रहे थे, वही आज सबके लिए प्रेरणा बन गया है.

बिट्टू तबाही की लगातार मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. यही कारण है कि आज उसका नाम पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है.

इनपुट: मनीष राठौर

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