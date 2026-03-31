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प्रोफेसर का ऐसा टैलेंट नहीं देखा होगा! दमदार आवाज में महबूबा’ गाकर मचा दिया धमाल, सुनकर झूम उठे स्टूडेंट्स

पुणे के इस प्रोफेसर का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजन करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सीखने का माहौल मजेदार और यादगार भी हो सकता है.

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प्रोफेसर का ऐसा टैलेंट नहीं देखा होगा! दमदार आवाज में महबूबा’ गाकर मचा दिया धमाल, सुनकर झूम उठे स्टूडेंट्स
पुणे के इस प्रोफेसर ने क्लास को बना दिया कॉन्सर्ट, वीडियो देख आप भी कहेंगे WOW!

आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान भी है और खुश भी है. यह वीडियो श्री बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे का है, जहां एक प्रोफेसर ने क्लासरूम में कुछ ऐसा किया कि पूरा माहौल ही बदल गया.

क्लासरूम में गूंजा ‘महबूबा'

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर मशहूर गाना महबूबा महबूबा गा रहे हैं, जो कि फिल्म शोले का बेहद लोकप्रिय गाना है. शुरुआत में यह एक साधारण परफॉर्मेंस लगती है, लेकिन जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. प्रोफेसर की आवाज इतनी दमदार और भावपूर्ण है कि सुनने वाले खुद को झूमने से रोक नहीं पाते.

देखें Video:

इस वीडियो की सबसे खास बात सिर्फ प्रोफेसर की सिंगिंग नहीं, बल्कि छात्रों का जोश भी है. स्टूडेंट्स जोर-जोर से चीयर करते हुए, ताली बजाते हुए और गाने के साथ गुनगुनाते नजर आते हैं. पूरा क्लासरूम किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसा लगने लगता है, जहां हर कोई इस पल को एंजॉय कर रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @darshan__bhamare ने शेयर किया है, जिसे अब तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग प्रोफेसर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे टीचर्स पढ़ाई के साथ-साथ जिंदगी जीना भी सिखाते हैं. यह वीडियो यह भी दिखाता है कि टीचर्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनके अंदर भी कई छुपे हुए टैलेंट होते हैं. जब शिक्षक इस तरह से छात्रों से जुड़ते हैं, तो पढ़ाई का माहौल और भी बेहतर हो जाता है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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