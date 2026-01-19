1960-70 के दशक में काफी मॉर्डन था अफगानिस्तान, तस्वीरें देख घूम जाएगा दिमाग

Afghanistan lifestyle before Taliban : ईरान आज एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां शरीयत के कायदे कानून से समाज चलता है. महिलाओं की जिंदगी पर सख्त निगरानी, मॉरल पुलिसिंग और विरोध की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है. कुछ ऐसा ही हाल आज अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन ये कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी...60 और 70 के दशक में इन मुल्कों की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, तब यहां जिंदगी में तंगी नहीं, बल्कि एक अजीब सुकून हुआ करता था.
काबुल की वो तस्वीरें जो यकीन नहीं होने देती (Kabul Photos That Shock the World)
1967-68 में UNESCO के लिए काम कर रहे अमेरिकी शिक्षाविद डॉ. विलियम पोडलिच ने अफगानिस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी कैमरे में कैद की. उन तस्वीरों में लड़के और लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ते नजर आते हैं.
महिलाएं साड़ी, स्कर्ट और खुले कपड़ों में बेखौफ सड़कों पर घूमती दिखती हैं. काबुल के बाजार, स्कूल और बस यात्राएं एक आम, शांत और खुशहाल समाज की झलक देती हैं.
रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक, पोडलिच बताते हैं कि उस दौर का अफगानिस्तान मिलनसार और मददगार लोगों से भरा था.
तालिबान का उदय और आज की सख्त सच्चाई (Taliban rule reality)
1994 में कंधार से उभरे तालिबान ने 1996 तक पूरे देश पर कब्जा कर लिया.शरीयत की सख्त ताबीर लागू हुई. महिलाओं की पढ़ाई, नौकरी और आजादी पर ताले जड़ दिए गए. जो देश कभी आगे बढ़ रहा था...वो दशकों के संघर्ष और पाबंदियों में उलझ गया.
ये तस्वीरें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सवाल हैं...क्या तरक्की पलट सकती है और क्या आजादी फिर लौट सकती है?
