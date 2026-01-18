एक रात में लिखी गई शैतान की किताब! 165 किलो वजनी Devils Bible का खौफनाक रहस्य

Devil Bible Mystery: दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में Codex Gigas का नाम सबसे ऊपर आता है. इसे Devil's Bible भी कहा जाता है. ये किताब 13वीं सदी में बनाई गई थी और अपने विशाल आकार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. करीब 90 सेंटीमीटर लंबी और 75 किलो वजनी ये किताब 160 जानवरों की खाल से बने पन्नों पर लिखी गई है. इसमें पूरी बाइबिल के साथ मेडिकल साइंस इतिहास और जादुई मंत्रों तक का जिक्र मिलता है.

एक रात में लिखी किताब और शैतान की कहानी (book written by devil)

कहानी के मुताबिक, एक बेनेडिक्टाइन भिक्षु ने अपने नियम तोड़ दिए थे और उसे जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा मिलने वाली थी. खुद को बचाने के लिए उसने वादा किया कि, वो एक ही रात में मानव ज्ञान से भरी किताब लिख देगा. जब ये नामुमकिन लगा तो उसने शैतान को पुकारा और अपनी आत्मा के बदले मदद मांगी. माना जाता है कि उसी सौदे की याद में किताब में शैतान की पूरी पेज की तस्वीर बनाई गई.

वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस रहस्य पर (What Science Says About the Mystery)

इतिहासकार मानते हैं कि इतनी बड़ी किताब को एक रात में लिखना असंभव है. रिसर्च के मुताबिक, अगर कोई इंसान दिन रात लिखे तब भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 से 25 साल लगते. हालांकि, पूरी किताब एक ही लिखावट में है जो इस रहस्य को और गहरा बना देती है. माना जाता है कि, इंसानों के मन में कौतूहल पैदा करती इस किताब को कागज के पन्नों पर नहीं, बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है.

शैतान की किताब क्या है Codex Gigas (What is the Codex Gigas)

Codex Gigas फिलहाल स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित है. 1648 में स्वीडिश सेना इसे प्राग से युद्ध की लूट के तौर पर ले गई थी. ये किताब इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मध्ययुगीन यूरोप की सोच धार्मिक विश्वास और ज्ञान का पूरा आईना दिखाती है. Devil's Bible सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इतिहास और इंसानी डर का संगम है.

डिजिटल दौर में भी इसकी कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान और अंधविश्वास के बीच की रेखा कितनी पतली होती है. Codex Gigas आज भी एक अनसुलझा रहस्य है. शैतान की कहानी सच हो या नहीं, लेकिन ये किताब इतिहास की सबसे डरावनी और दिलचस्प धरोहरों में से एक जरूर है.

