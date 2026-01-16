विज्ञापन
जिस टेक्नोलॉजी पर 8 साल लगाए, वही बन गई बेरोज़गारी की वजह! IT कर्मचारियों के लिए चेतावनी

आईटी सेक्टर में नौकरी की सुरक्षा अब सिर्फ एक भ्रम बनकर रह गई है. यह वायरल वीडियो बताता है कि वफादारी ज़रूरी है, लेकिन खुद के करियर की जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा जरूरी है.

जिस टेक्नोलॉजी पर 8 साल लगाए, वही बन गई बेरोज़गारी की वजह! IT कर्मचारियों के लिए चेतावनी
IT सेक्टर की कड़वी हकीकत

अगर आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में आईटी इंडस्ट्री की उस सच्चाई को सामने रखा गया है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. वीडियो में बताया गया है कि एक शख्स पिछले 8 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा था. इन 8 सालों में उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट पर काम किया, जिस पर कंपनी ने उसे लगाया था. वह जिस टूल या टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, वह सिर्फ उसी कंपनी के उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होती थी.

करियर के प्राइम साल और एक गलत फैसला

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह शख्स अपने करियर के सबसे अहम 8 साल उसी टेक्नोलॉजी को सीखने और उसी प्रोजेक्ट को देने में लगा बैठा. उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि बाहर की दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है. अब अचानक कंपनी ने उसे लेऑफ नोटिस थमा दिया. न कोई तैयारी, न कोई प्लान-B.

देखें Video:

अब दोबारा सब कुछ सीखना पड़ेगा

8 साल बाद अब इस कर्मचारी को नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी और नए टूल्स सीखने पड़ेंगे. तभी जाकर वह किसी दूसरी कंपनी में अपनी प्रोफाइल शेयर कर पाएगा. लेकिन समस्या सिर्फ जॉब ढूंढने की नहीं है. वीडियो में बताया गया है कि ऐसे हालात में EMI का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां और भविष्य की अनिश्चितता इंसान को अंदर से तोड़ देती है.

वफादारी का इनाम क्या मिलता है?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @thedramaticdhokla नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है – आठ साल तक अपने नियोक्ता के प्रति वफादार रहने से आपको क्या मिलता है? यह वीडियो सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हजारों प्रोफेशनल्स के लिए चेतावनी है. इसलिए सिर्फ कंपनी पर निर्भर मत रहिए,   हमेशा नई स्किल्स सीखते रहिए और इंडस्ट्री ट्रेंड से खुद को अपडेट रखिए. 

IT Sector Layoff, Tech Job Reality, Corporate Layoffs
