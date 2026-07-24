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'पढ़ाई कल से होगी' बोर्ड पर लिखकर डांस करने लगीं 'स्कूल की मैडम', ऐसा लगता है गाने पर बच्चों ने दिया पूरा साथ

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 'मैडम जी' स्कूल की ड्रेस पहने चार कलाकारों के साथ क्लासरूम में 'पढ़ाई कल से होगी' लिखकर शानदार डांस करती नजर आ रही हैं.

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'पढ़ाई कल से होगी' बोर्ड पर लिखकर डांस करने लगीं 'स्कूल की मैडम', ऐसा लगता है गाने पर बच्चों ने दिया पूरा साथ
इंस्टाग्राम पर छाया सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर श्वेता गर्ग का नया डांस, 'ऐसा लगता है' पर 5 डांसर के साथ मिलकर मचाया तहलका.
Instagram@gargshweta_official

Viral Video: मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्वेता गर्ग का एक नया डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है. पिछले हफ्ते 'छतरी ना खोल बरसात में' गाने पर तहलका मचाने के बाद, श्वेता एक बार फिर 'स्कूल की मैडम' के रूप में एक स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ वापस आई हैं. 23 जुलाई 2026 को पोस्ट किए गए इस नए वीडियो को सोशल मीडिया पर गजब का रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

क्लासरूम वाला सेटअप

आमतौर पर सोशल मीडिया पर दिखने वाली सामान्य डांस रील्स से अलग, श्वेता गर्ग की इस नई पेशकश में प्रोफेशनल सिनेमा जैसा प्रोडक्शन फील साफ नजर आता है. एफडीसी कंपनी डांस स्टूडियो (@fdccompany648) में शूट किए गए इस एक्ट को एक शॉर्ट म्यूजिकल प्रोजेक्ट की तरह तैयार किया गया है. 

वीडियो के बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत क्लासरूम का सेटअप बनाया गया है. दीवार पर बकायदा बच्चों को पढ़ाने वाले नंबर्स चार्ट और एल्फाबेट चार्ट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं. क्लासरूम के माहौल को थोड़ा और आकर्षक बनाने के लिए इसे एक सुंदर हैंगिंग लाइट और आधुनिक एलईडी लाइटिंग से भी सजाया गया है. लेकिन इस पूरे वीडियो की सबसे मुख्य यूएसपी पीछे लगा वह ग्रीन बोर्ड है, जिस पर चॉक से बड़े-बड़े अक्षरों में साफ लिखा है- 'पढ़ाई कल से होगी'.

स्कूल ड्रेस में बेहतरीन तालमेल

इस पूरी परफॉर्मेंस में श्वेता गर्ग 'स्कूल की मैडम' के रोल में दिख रही हैं, जबकि उनके साथ अन्य 4 डांसर्स ने स्कूल के बच्चों की ड्रेस पहन रखी है. श्वेता के साथ इस वीडियो में संजय कुमार, आदर्श राव, रोमियो, शालू और निशा कदम से कदम मिलाकर डांस करते नजर आ रहे हैं. 20 के दशक के सुपरहिट रोमांटिक सॉन्ग 'ऐसा लगता है' की धुनों पर बिना किसी लाउड ड्रामे के, सिर्फ प्योर डांस मूव्स और सटीक चेहरे के एक्सप्रेशंस के जरिए इस कोरियोग्राफी को बहुत प्रभावी बनाया गया है. वीडियो को संदीप गुप्ता ने बेहद क्रिस्प तरीके से शूट और एडिट किया है, जबकि इसके पीछे कोरियोग्राफर संजय राय का दिमाग है.

श्वेता गर्ग ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा- 'ऐसा लगता है कि किसी ने छू लिया हमको'.

ढाई लाख से ज्यादा लोगों ने देखा वीडियो

इंस्टाग्राम पर 18 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाली श्वेता गर्ग के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पब्लिश हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन खबर लिखे जाने तक इसे 2.7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं, 6100 से अधिक यूजर्स ने इसे लाइक किया है और कमेंट सेक्शन में लोग पूरी टीम के तालमेल की जमकर सराहना कर रहे हैं.

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