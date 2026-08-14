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शहनाज ट्रेजरी ने द‍िखाया वायरल वैम्‍पायर फेश‍ियल कैसे होता है, किम कार्दशियन और शाहरुख खान का है पसंदीदा Facial

ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम पर आपने कई तरह के फेशियल के बारे में सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे फेशियल के बारे में सुना है, जिसमें अपना ही ब्लड इस्तेमाल किया जाता है. इसी वायरल ट्रीटमेंट को अब शहनाज ट्रेजरी ने भी ट्राई किया और अपना एक्‍सपीर‍ियंस शेयर क‍िया.

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शहनाज ट्रेजरी ने द‍िखाया वायरल वैम्‍पायर फेश‍ियल कैसे होता है, किम कार्दशियन और शाहरुख खान का है पसंदीदा Facial
किम कार्दशियन और शाहरुख खान भी करवाते हैं वैम्‍पायर फेश‍ियल.

ग्लोइंग स्किन के लिए लोग आजकल क्या-क्या नहीं करते. कोई महंगे प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो कोई स्किन क्लिनिक जाकर अलग-अलग ट्रीटमेंट करवाता है. लेकिन शहनाज ट्रेजरी ने जो फेशियल ट्राई किया, उसका नाम सुनकर आप भी एक बार जरूर सोचेंगे. उन्होंने हाल ही में वायरल वैम्पायर फेशियल कराया, जिसमें पहले उनका ब्लड लिया गया, फिर चेहरे पर छोटी-छोटी सुइयों से ट्रीटमेंट किया गया और आखिर में उसी ब्लड से तैयार प्लाज्मा चेहरे पर लगाया गया. शहनाज ने इसका पूरा एक्सपीरियंस कैमरे पर शेयर किया.

शहनाज ने क्यों कराया वैम्पायर फेशियल

आजकल ग्लोइंग और फ्रेश स्किन के लिए सिर्फ क्रीम और सीरम ही नहीं, बल्कि कई तरह के स्किन ट्रीटमेंट भी ट्रेंड में हैं. वैम्पायर फेशियल भी ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है, जो काफी समय से लोगों का ध्यान खींच रहा है. शहनाज ने वीडियो की शुरुआत में बताया कि वो आज वैम्पायर फेशियल ट्राई करने वाली हैं. उन्होंने ये भी कहा कि किम कार्दशियन और शाहरुख खान दोनों को ये फेशियल पसंद है. इसके बाद उन्होंने कैमरे पर इस ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस दिखाया.

पहले हाथ से लिया गया ब्लड

फेशियल के लिए सबसे पहले शहनाज के हाथ से थोड़ा ब्लड लिया गया. इसके बाद ब्लड को एक मशीन में घुमाया गया, ताकि उसमें से प्लेटलेट्स वाला हिस्सा अलग किया जा सके. इसके बाद उनके चेहरे को सुन्न किया गया. फिर एक खास डिवाइस की मदद से चेहरे पर बहुत छोटी-छोटी सुइयां चलाई गईं. इससे स्किन पर हजारों छोटे माइक्रो चैनल बनते हैं. इस दौरान शहनाज ने कहा, "मैं इसे बिल्कुल महसूस नहीं कर रही हूं."

चेहरे पर लगाया अपना ही प्लाज्मा

इसके बाद ब्लड से अलग किए गए प्लाज्मा को शहनाज के चेहरे पर लगाया गया. ये प्लाज्मा उन छोटे चैनल्स के जरिए स्किन तक पहुंचाया जाता है. ट्रीटमेंट के दौरान शहनाज के चेहरे पर लालिमा नजर आने लगी. आधा चेहरा पूरा होने के बाद उन्होंने मजाक में कहा कि वो किसी हॉरर फिल्म के सेट से निकलकर आई लग रही हैं. प्रोफेशनल ने उन्हें बताया कि ट्रीट किए गए हिस्से की चीकबोन ज्यादा उभरी हुई दिख रही है और अंडर आई भी बेहतर नजर आ रही है.

शहनाज ने कहा- ब्यूटी इज पेन

शहनाज ने आखिर में मजेदार अंदाज में कहा, 'मैंने किसी को अपना ब्लड लेने, मेरे चेहरे पर हजार बार सुई लगाने और फिर मेरा ही ब्लड वापस लगाने के पैसे दिए हैं. ब्यूटी इज पेन, अपैरेंटली.' दिए गए कंटेंट के मुताबिक, वैम्पायर फेशियल की कीमत क्लिनिक और शहर के हिसाब से अलग हो सकती है. एक क्लिनिक में फुल फेस वैम्पायर फेशियल की एक सिटिंग करीब 6,000 से 15,000 रुपये तक बताई गई है. कुछ लोगों को बेहतर रिजल्ट के लिए तीन से पांच सिटिंग की जरूरत भी पड़ सकती है.

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