डोलची से गंगा में दूध बहाता रहा शख्स, पतीले लेकर हाथ फैलाती रही भूखी बच्चियां, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

Ganga Milk Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स गंगा नदी में दूध चढ़ाता नजर आता है. इसे हिंदू धर्म में दुग्धाभिषेक कहा जाता है, जो श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. मगर इसी दौरान कुछ गरीब बच्चियां बर्तन लेकर वहां पहुंच जाती हैं और बहते दूध को जमा करने की कोशिश करने लगती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही शख्स बच्चियों को देखता है, वह अपनी जगह बदल लेता है, ताकि दूध उनके बर्तनों में न गिरे. यही पल लोगों के दिल में चुभ गया.

एक श्रद्धालु गंगा जी में दूध विसर्जन कर रहा है वहीं कुछ गरीब बच्चियां अपने बर्तन लेकर आईं और दूध लेने लगीं। लेकिन.... pic.twitter.com/nvW2zTWo35 — Abhimanyu Singh Journalist (@Abhimanyu1305) January 21, 2026

गंगा किनारे का वीडियो और उठते सवाल (Viral Ganga Milk Ritual Video)

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर किया गया है, जिसके बाद तो जैसे प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'ये दूध नदी से ज्यादा इन बच्चियों के काम का था.' किसी ने कहा, ' मंदिरों और धार्मिक जगहों पर कितना कुछ बर्बाद होता है, जो जरूरतमंदों तक पहुंच सकता है.' एक कमेंट में तंज था, 'ये पाप धोना था या पाप पर दूध डालना.' वहीं कुछ लोगों ने भक्त का बचाव भी किया और कहा कि, उसकी आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए.

गंगा में दूध चढ़ाने का वीडियो (Ganga mein doodh chadhane ka video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को इसलिए सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि इसमें जरूरत और नजरअंदाजी एक ही फ्रेम में दिख रही है. एक तरफ दूध बहता नजर आता है, दूसरी तरफ कुछ बच्चियां उसे इकट्ठा करने की कोशिश करती दिखती हैं. कैमरे में कैद यह पल किसी आरोप या पक्ष लेने से ज्यादा एक सवाल छोड़ जाता है कि जब संसाधन सामने हों और जरूरत भी साफ दिखे, तो इंसान का रवैया क्या होना चाहिए.

गंगा किनारे का वायरल वीडियो (Ganga milk ritual controversy)

वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इसे हालात की सच्चाई से जोड़ा. चर्चा इस बात पर है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजें बिना सोचे समझे बहा दी जाती हैं, जबकि उसी वक्त आसपास कोई न कोई जरूरत में होता है. यह वीडियो किसी पर उंगली उठाने से ज्यादा समाज को आईना दिखाता है और यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए

ये भी पढ़ें:- ग्रीनलैंड का अजीबोगरीब कानून, यहां घर तो खरीद सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, आखिर क्यों?