विज्ञापन
विशेष लिंक

डोलची से गंगा में दूध बहाता रहा शख्स, पतीले लेकर हाथ फैलाती रही भूखी बच्चियां, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

गंगा किनारे एक शख्स द्वारा किया गया एक धार्मिक अनुष्ठान सोशल मीडिया पर ऐसी बहस छेड़ गया है, जिसने आस्था और इंसानियत के बीच की महीन लकीर दिखा दी.

Read Time: 3 mins
Share
डोलची से गंगा में दूध बहाता रहा शख्स, पतीले लेकर हाथ फैलाती रही भूखी बच्चियां, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा
दूध बहता रहा, हाथ फैलते रहे…और कैमरे में कैद हो गया दिल चीर देने वाला दृश्य

Ganga Milk Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स गंगा नदी में दूध चढ़ाता नजर आता है. इसे हिंदू धर्म में दुग्धाभिषेक कहा जाता है, जो श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है. मगर इसी दौरान कुछ गरीब बच्चियां बर्तन लेकर वहां पहुंच जाती हैं और बहते दूध को जमा करने की कोशिश करने लगती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही शख्स बच्चियों को देखता है, वह अपनी जगह बदल लेता है, ताकि दूध उनके बर्तनों में न गिरे. यही पल लोगों के दिल में चुभ गया.

गंगा किनारे का वीडियो और उठते सवाल (Viral Ganga Milk Ritual Video)

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर किया गया है, जिसके बाद तो जैसे प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'ये दूध नदी से ज्यादा इन बच्चियों के काम का था.' किसी ने कहा, ' मंदिरों और धार्मिक जगहों पर कितना कुछ बर्बाद होता है, जो जरूरतमंदों तक पहुंच सकता है.' एक कमेंट में तंज था, 'ये पाप धोना था या पाप पर दूध डालना.' वहीं कुछ लोगों ने भक्त का बचाव भी किया और कहा कि, उसकी आस्था पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

गंगा में दूध चढ़ाने का वीडियो (Ganga mein doodh chadhane ka video)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को इसलिए सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि इसमें जरूरत और नजरअंदाजी एक ही फ्रेम में दिख रही है. एक तरफ दूध बहता नजर आता है, दूसरी तरफ कुछ बच्चियां उसे इकट्ठा करने की कोशिश करती दिखती हैं. कैमरे में कैद यह पल किसी आरोप या पक्ष लेने से ज्यादा एक सवाल छोड़ जाता है कि जब संसाधन सामने हों और जरूरत भी साफ दिखे, तो इंसान का रवैया क्या होना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

गंगा किनारे का वायरल वीडियो (Ganga milk ritual controversy)

वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इसे हालात की सच्चाई से जोड़ा. चर्चा इस बात पर है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजें बिना सोचे समझे बहा दी जाती हैं, जबकि उसी वक्त आसपास कोई न कोई जरूरत में होता है. यह वीडियो किसी पर उंगली उठाने से ज्यादा समाज को आईना दिखाता है और यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जा

ये भी पढ़ें:- ग्रीनलैंड का अजीबोगरीब कानून, यहां घर तो खरीद सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, आखिर क्यों?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganga Milk Offering Video, Ganga Milk Ritual Video, Ganga Milk Viral Video, Milk Immersion In Ganga, Dugdh Abhishek Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now