कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए

Madagascar Dancing With The Dead: मेडागास्कर के मालगासी (Malagasy) समुदाय में एक अनोखी और रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है, जिसे फामादीहाना (famadihana) कहा जाता है. इस रस्म में परिवार वाले अपने पूर्वजों की कब्र खोलते हैं, उनके अवशेषों को नए रेशमी कफन में लपेटते हैं और संगीत के साथ नाचते गाते हैं. यहां मौत को अंत नहीं माना जाता. लोगों का भरोसा है कि पूर्वजों की आत्माएं आसपास ही रहती हैं और समय-समय पर अपनों से मिलने धरती पर लौटती हैं.

कब्रिस्तान में संगीत और जश्न (Dancing with bones)

फामादीहाना हर पांच से सात साल में मनाई जाती है. इस दौरान कब्रिस्तान किसी त्योहार जैसा लगने लगता है. ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, खाना पकता है और अपनों से बातें की जाती हैं, जैसे वे अभी भी साथ हों.

पर्यटकों के लिए यह नजारा चौंकाने वाला होता है. यहां उंगली से इशारा करना भी मना है, क्योंकि माना जाता है कि इससे आत्माएं नाराज हो सकती हैं.

बीमारी और बहस के बीच परंपरा (duniya ki ajeeb parampara)

2017 में प्लेग फैलने के बाद सरकार ने कुछ नियम बनाए, खासकर संक्रामक बीमारी से मरने वालों की कब्रें न खोलने को कहा गया. बावजूद इसके कई लोग आज भी इस परंपरा को निभाते हैं. उनका कहना है कि यह डर नहीं बल्कि मोहब्बत की रस्म है. यह परंपरा बताती है कि हर संस्कृति मौत को अलग नजर से देखती है. कहीं मातम है तो कहीं जश्न.

यह खबर दुनिया की विविध सोच और इंसानी रिश्तों की गहराई को दिखाती है.फामादीहाना डरावनी लग सकती है, लेकिन मालगासी लोगों के लिए यह यादों, इज्जत और मोहब्बत का त्योहार है. शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी यह रस्म जिंदा है.

ये भी पढ़ें:-

ये भी पढ़ें:-