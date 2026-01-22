विज्ञापन
ग्रीनलैंड का अजीबोगरीब कानून, यहां घर तो खरीद सकते हैं लेकिन जमीन नहीं, आखिर क्यों?

सोचिए आप एक देश में घर खरीद लें, लेकिन जिस जमीन पर वह घर खड़ा है, वो आपकी नहीं. सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड में यही कानून है. यहां जमीन बिकाऊ नहीं, बल्कि लोगों की साझी अमानत मानी जाती है. यही सोच आज ग्रीनलैंड को दुनिया से अलग बनाती है.

Who Can Own Land In Greenland: ग्रीनलैंड में कोई भी व्यक्ति घर या इमारत खरीद सकता है, लेकिन जमीन खरीदने की इजाजत किसी को नहीं है. यहां की सोच साफ है, जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, इसलिए सारी जमीन सरकार और पब्लिक अथॉरिटी के अधीन रहती है. यही वजह है कि ग्रीनलैंड में निजी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलता.

जमीन के लिए खरीद नहीं, इजाजत जरूरी (Greenland Property Laws)

अगर कोई घर बनाना चाहता है या खरीदने के बाद उसमें रहना चाहता है, तो उसे जमीन के इस्तेमाल की अनुमति लेनी होती है. इसे साइट एलोकेशन कहा जाता है. यह अनुमति नगर पालिका यानी म्युनिसिपालिटी देती है. घर बनाना, पार्किंग बनाना, दुकान को घर में बदलना या नाव खड़ी करना, हर चीज के लिए आवेदन जरूरी होता है.

हर कोई नहीं खरीद सकता घर (Who Can Own Property in Greenland)

ग्रीनलैंड में प्रॉपर्टी खरीदने के नियम भी सख्त हैं. सिर्फ ग्रीनलैंड, डेनमार्क या फैरो आइलैंड्स के नागरिक ही सीधे घर खरीद सकते हैं. बाहरी लोग अगर कम से कम दो साल यहां रहकर टैक्स भरते हैं, तब जाकर आवेदन कर सकते हैं. राजधानी नूक जैसे शहरों में घर पाने के लिए 10 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है.

ग्रीनलैंड में जमीन का कानून (Greenland housing system)

जब दुनिया में जमीन और घर निवेश का जरिया बन चुके हैं, तब ग्रीनलैंड का यह मॉडल बताता है कि संसाधन को साझा मानकर भी समाज चल सकता है. यही सोच ग्रीनलैंड को राजनीतिक और सामाजिक रूप से खास बनाती है. ग्रीनलैंड में घर खरीदना मुमकिन है, लेकिन जमीन नहीं. यह नियम सिर्फ कानून नहीं, बल्कि उस सोच की पहचान है जहां जमीन सौदा नहीं, विरासत मानी जाती है.

